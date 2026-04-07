Golpe a la autovía del Guadalhorce: paralizan la adjudicación del tramo clave entre Casapalma y Cerralba

Imagen del tramo de la A-357 en la que se pretende intervenir.

Las claves nuevo Generado con IA La adjudicación del tramo Casapalma-Cerralba de la Autovía del Guadalhorce ha sido suspendida provisionalmente por un recurso de una de las empresas participantes. El empate técnico entre las dos principales ofertas se resolvió usando tres decimales en la valoración, lo que favoreció a la UTE Copisa-Arpo. El tramo afectado, de 4,2 km, es estratégico para la conexión interior de la provincia y prevé la construcción de un viaducto y una vía de servicio. Este eje soporta hasta 80.000 vehículos diarios y conecta importantes comarcas de Málaga, reforzando su papel clave en la movilidad provincial.

La ampliación de la Autovía del Guadalhorce sufre un frenazo inesperado. La adjudicación del primer tramo entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, valorado en 41,7 millones de euros, ha quedado suspendida de forma provisional tras la presentación de un recurso por parte de una de las empresas participantes.

El proceso, impulsado por la Junta de Andalucía, parecía encarrilado después de que la mesa de contratación propusiera como adjudicataria a la UTE formada por Copisa y Arpo Empresa Constructora.

La suya fue la propuesta mejor valorada. Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, la unión temporal liderada por Sando, segunda clasificada por un margen mínimo, ha decidido impugnar el resultado.

En la valoración de las ofertas, la mesa de contratación detectó un empate a 89,96 puntos entre las dos alianzas empresariales al realizar los cálculos con dos decimales.

Ante la falta de precisión en el PCAP sobre el número de decimales a emplear en la fórmula de puntuación económica, y siguiendo la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales —que recomienda ajustar al máximo la puntuación para reflejar con mayor fidelidad las diferencias entre ofertas—, la mesa decidió extender el cálculo a tres decimales.

Este ajuste permitió deshacer el empate y situar a la UTE Copisa Constructora Pirenaica–Arpo Empresa Constructora como la licitadora mejor puntuada, por lo que se acordó elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación a su favor.

Ante esta situación, se ha optado por detener temporalmente el procedimiento a la espera de que el tribunal responsable de analizar la petición dictamine sobre ella. A la espera de conocer los detalles, todo hace pensar que en un plazo inferior a las dos semanas puede haber un pronunciamiento definitivo.

La actuación afecta a un tramo estratégico de 4,2 kilómetros en la A-357, entre el enlace de Casapalma y Cerralba, en el término municipal de Pizarra.

El proyecto de ejecución contempla una autovía de doble calzada con dos carriles por sentido; la construcción de un viaducto de 250 metros sobre el río Grande, y la adaptación de la vía actual como carretera de servicio.

Se trata de la primera pieza para completar la autovía del Guadalhorce hacia el interior de la provincia.

Una muestra de la importancia de esta intervención es el peso de tráfico que soporta, que llega a los 80.000 vehículos diarios en su tramo más próximo a Málaga, cifra que se reduce a algo más de 25.000 vehículos diarios a partir de Casapalma.

Este eje conecta comarcas como Antequera, Guadalteba o la Serranía de Ronda, lo que refuerza su papel estratégico en la movilidad provincial.