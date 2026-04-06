Ni la falta de AVE directo con Madrid frena a la Costa del Sol: la ocupación hotelera alcanza el 82,8% en Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA La ocupación hotelera en la Costa del Sol alcanzó el 82,8% durante la Semana Santa 2026, superando las previsiones y los datos del año anterior. El turismo internacional representó el 77,95% de las pernoctaciones, compensando la menor demanda nacional provocada por la falta de AVE directo con Madrid. Benalmádena lideró la ocupación hotelera con un 90,3%, seguida de la Costa Oriental–Axarquía, Torremolinos, Mijas y Málaga–Rincón de la Victoria. La patronal AEHCOS atribuye los buenos resultados a las condiciones meteorológicas favorables y a la reacción de la demanda de última hora.

Lejos de los peores augurios que muchos veían ante la ausencia del AVE directo con Madrid, la Costa del Sol ha cerrado la Semana Santa 2026 con resultados por encima de lo previsto y reforzando su posición como uno de los destinos turísticos más sólidos del país.

Así lo indican los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS). En su balance, la ocupación media entre el 27 de marzo y el 6 de abril se situó en el 82,85%, superando las estimaciones iniciales y mejorando en 2,67 puntos porcentuales los registros de la Semana Santa de 2025, cuando se alcanzó el 80,18%.

Para la patronal hotelera, el buen comportamiento de la demanda se ha visto favorecido por unas condiciones meteorológicas muy favorables y por el tirón del turismo internacional, que ha compensado el impacto de la desconexión ferroviaria con la Costa del Sol en estas fechas.

En los días considerados clave de la Semana Santa, del 2 al 6 de abril, la ocupación media ascendió al 85,26%, lo que supone 2,04 puntos más que en el mismo tramo de 2025 (83,22%) y refleja una elevada concentración de reservas en los principales festivos.

Por destinos, los mejores resultados se registraron en Benalmádena, que lideró la ocupación con un 90,30%, seguida de la Costa Oriental–Axarquía (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y el área Málaga–Rincón de la Victoria, que alcanzó el 84,51%. Se trata, en todos los casos, de zonas con una fuerte presencia de demanda internacional.

Marzo cierra en el 78%

El buen comportamiento de la Semana Santa ha terminado de apuntalar los datos del conjunto del mes. En marzo de 2026, la ocupación hotelera media en la Costa del Sol se situó en el 78,07%, más de cinco puntos por encima del mismo periodo del año anterior, impulsada precisamente por el tirón de los últimos días del mes coincidiendo con las vacaciones.

AEHCOS interpreta estos datos como la confirmación de una tendencia positiva del destino, apoyada en la diversificación de la oferta hotelera y en la fortaleza de los mercados emisores internacionales, que han permitido compensar la menor pujanza de la demanda nacional.

Uno de los elementos más destacados del balance de esta Semana Santa es el peso del turismo internacional, que ha representado el 77,95% de las pernoctaciones frente al 22,05% del mercado nacional.

El visitante español ha mostrado, según la patronal hotelera, un comportamiento "más contenido", marcado entre otros factores por la situación de la conectividad ferroviaria, que ha limitado la capacidad de desplazamiento hacia la Costa del Sol en un momento clave del calendario turístico.

Desde AEHCOS se valora especialmente la reacción de la demanda de última hora, que ha permitido mejorar las previsiones iniciales gracias a las buenas temperaturas y a la percepción de la Costa del Sol como destino seguro y estable en el arranque de la temporada.

"El comportamiento de la Semana Santa confirma que la climatología ha ayudado a los resultados. La combinación de demanda nacional e internacional ha permitido mantener niveles satisfactorios. Estamos muy pendientes de cómo evolucionará el mercado nacional durante el mes de abril y los meses siguientes", señala José Luque, presidente de la asociación, en declaraciones recogidas en el balance.

Con la vista puesta ya en la campaña de primavera y verano, AEHCOS mantiene un mensaje de prudencia. Aunque la Semana Santa ha ofrecido un saldo positivo, la patronal insiste en la importancia de reforzar la conectividad y de recuperar cuanto antes la conexión de Alta Velocidad para consolidar los niveles de ocupación alcanzados.

El sector hotelero confía en que la buena inercia del turismo internacional se mantenga, pero considera clave que el mercado nacional recupere dinamismo en los próximos meses para asegurar una temporada alta sólida en la Costa del Sol.