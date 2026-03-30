Condenan a seis personas por intentar secuestrar a un hombre en dos ocasiones en Málaga
Entre los procesados se encuentra la expareja de la víctima, que colaboró en el secuestro y ha sido condenada a una pena total de tres años de prisión.
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Seis personas han sido condenadas en Málaga por intentar secuestrar a un hombre en dos ocasiones en Alhaurín de la Torre por motivos económicos.
Las penas varían entre un año y medio y nueve años y medio de prisión; entre los condenados está la expareja de la víctima, que colaboró en los hechos.
El primer intento de secuestro ocurrió el 15 de junio de 2023, donde los asaltantes usaron pasamontañas, chalecos policiales y una placa falsa.
En el segundo intento, el 20 de septiembre de 2023, los acusados encañonaron a la víctima y su primo con pistolas en un aparcamiento, pero ambos lograron huir.
Entre los procesados se encuentra la expareja de la víctima, que colaboró en el secuestro y ha sido condenada a una pena total tres años de prisión por tentativa continuada de secuestro y tenencia ilícita de armas, según la sentencia.
Los hechos se remontan a 2023 cuando dos de los acusados planearon privar de libertad a la víctima para conseguir un rescate económico y contaron con la colaboración de su expareja.
El primer intento se produjo el 15 de junio de 2023 cuando cuatro de ellos lo abordaron en Alhaurín de la Torre e intentaron meterlo a la fuerza en un coche usando pasamontañas, chalecos policiales y una placa falsa.
Al resistirse la víctima, no lograron el secuestro pero le robaron una mochila con 700 euros y diversos efectos personales.
En el segundo intento participaron tres de los ahora condenados y, en esa ocasión, el 20 de septiembre de 2023, asaltaron a la víctima y a su primo en un aparcamiento de Málaga.