Renfe empieza a sacar trenes bloqueados en el taller de Málaga tras el desprendimiento de Álora

Las claves nuevo Generado con IA Renfe ha logrado sacar varios trenes que estaban bloqueados en el taller de Málaga tras el desprendimiento del talud en Álora. La apertura temporal de la infraestructura por parte de Adif ha permitido la salida de material rodante, aunque no se ha precisado el número exacto de trenes. Esta operación no retrasará las obras de reposición del muro en Álora, que siguen avanzando para restablecer la línea Málaga-Madrid a finales de abril. Hasta la recuperación completa, la conexión entre Málaga y Madrid continuará requiriendo un transbordo en autobús.

Una de las razones empleadas por Renfe para descartar un plan alternativo con el que recuperar la conexión ferroviaria directa entre Málaga y Madrid queda desactivada.

Hace una semana, la compañía relacionó su negativa a implantar una solución de emergencias con la que minimizar el impacto del desprendimiento del talud en Álora en la "indisponibilidad" de trenes por, entre otros motivos, el aislamiento del taller de la capital de la Costa del Sol.

Sin embargo, esta situación ha cambiado en las últimas horas. Así lo confirma Renfe a EL ESPAÑOL de Málaga, que ha informado de que ya ha sido posible sacar varios de los trenes que se encontraban bloqueados.

Lo que no hace es cuantificar el número exacto ni el destino de los mismos.

"Adif nos ha abierto la posibilidad de empezar a sacar trenes desde Málaga. Esta recuperación se está haciendo de manera muy gradual, tanto por las limitaciones que aún presenta la infraestructura en esta zona como por la necesidad de reorganizar el mantenimiento y la logística de los trenes", precisan.

Conforme a las explicaciones de Renfe, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, del que depende la gestión de la infraestructura, "ha dado una consigna específica para permitir la salida de material rodante en condiciones de seguridad dentro de una ventana de tiempo en la que se han paralizado temporalmente los trabajos de reposición del muro en Álora".

"Ese margen operativo para que la operadora saque los trenes de sus talleres no supondrá un retraso en las obras de reposición del muro", aclaran, añadiendo que los trabajos de recuperación de la vía en Álora se reanudarán una vez concluya la operativa necesaria para extraer el material rodante.

Esta novedad es de suma importancia en el actual escenario que vive la red ferroviaria. Los trabajos de recuperación del talud, que se vienen desarrollando en turnos de 24 horas los siete días de la semana, no permitirán reponer parcialmente la vía de conexión con Madrid hasta finales de abril.

Hasta ese momento, salvo que haya cambio de guion en la posición de Renfe y el Ministerio de Transportes, la comunicación entre la Costa del Sol y Madrid seguirá incluyendo un transbordo en autobús.

Una de las opciones que ha sido objeto de estudio por parte de Renfe y exigida desde el Partido Popular pasa por el uso de trenes de ancho variable capaces de permitir, aunque con tiempos limitados, el recorrido directo.

El movimiento ahora conocido se produce justo cuando el PP ha reclamado este viernes conocer si se había sacado ya material rodante de Los Prados y "a dónde se los ha llevado Renfe, dónde los va a utilizar y por qué no se usan para evitar el transbordo de autobús en el AVE a Málaga".

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, alude en una nota informativa sobre la posibilidad de que hayan sido diez los trenes liberados.