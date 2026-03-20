Cortado el tráfico de la A-397 entre San Pedro de Alcántara y Ronda a su paso por Igualeja por problemas en taludes

Foto de archivo de las últimas obras realizadas en la A-397 entre San Pedro y Ronda. ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA La carretera A-397 entre San Pedro de Alcántara y Ronda está cortada a la altura de Igualeja por problemas en los taludes. El corte total se realiza en el punto kilométrico 26 desde las 09:00 horas de este viernes. Otras carreteras de la provincia, como la A-7150, A-7202, MA-8401, MA-8302, MA-6406 y MA-7402, también permanecen cortadas por incidencias previas. La vía CA-8201 en La Sauceda (Cortes de la Frontera), gestionada por la Diputación de Cádiz, sigue igualmente cerrada al tráfico.

La vía A-397, entre el núcleo poblacional San Pedro Alcántara del municipio malagueño de Marbella y Ronda, permanece cortada a su paso por la localidad de Igualeja por problemas en taludes.

En concreto, la vía permanece cortada de forma total desde las 09.00 horas de este viernes en la citada localidad en el punto kilométrico 26.

Por otro lado, según los datos de la DGT las carreteras que aún siguen cortadas tras el tren de borrascas desde primeros de febrero son las A-7150, Casares y A-7202, Archidona, ambas vías de la Junta.

También la MA-8401, en Serranía de Ronda; MA-8302, en Estepona-Genalguacil; MA-6406, Teba y MA-7402, Ronda, vías de la Diputación de Málaga. De igual modo, también lo está la vía de la Diputación de Cádiz que afecta a La Sauceda (Cortes de la Frontera): CA-8201.