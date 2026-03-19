Óscar Puente compara al PP andaluz con "un niño enrabietado" por el corte del AVE Málaga-Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente acusa al PP andaluz de reaccionar "como un niño enrabietado" ante el corte del AVE Málaga-Madrid. El ministro de Transportes explica que las obras para reparar el talud dañado por las lluvias avanzan al máximo ritmo posible y prevé restablecer el servicio a mediados o finales de abril. Puente critica las estimaciones de la Junta sobre pérdidas económicas, calificando de exageración la cifra de 1.300 millones de euros por el corte del AVE. Destaca que hay 75 trabajadores y 23 máquinas trabajando 24/7 y que la seguridad es prioritaria en la reparación de la infraestructura.

Óscar Puente, encendido en sus redes sociales este jueves contra la Junta de Andalucía, ha cumplido con su promesa y ha colgado un vídeo pronunciándose sobre la grave crisis ferroviaria del AVE Málaga-Madrid.

Óscar Puente en su máxima expresión. Lejos de rebajar el tono con el que ha arrancado este jueves, en el que ha arremetido duramente contra la Junta de Andalucía, el ministro de Transportes ha continuado con su estrategia de confrontación publicando un vídeo en su cuenta de X en el que, lejos de ofrecer detalles técnicos sobre el problema que sufre la línea ferroviaria entre Málaga y Madrid, ha acusado al PP de Andalucía de actuar "como un niño de cinco años" y de reaccionar de manera “enrabietada” ante el problema existente.

Según ha defendido, las obras para reparar el talud dañado por las lluvias de febrero en la línea de Málaga se están ejecutando “al límite de lo físicamente posible” y permitirán restablecer el servicio a mediados o finales de abril.

Puente ha arrancado sus explicaciones con una metáfora muy sencilla: "Cuando yo era niño, en España había dos canales de televisión y los dibujos los ponían por la tarde; cuando se acababan, montaba una rabieta… Esta es la actitud del PP de Andalucía en relación al corte de la vía ferroviaria", ha venido a decir.

A su juicio, la derecha andaluza y "sus plataformas mediáticas" están reaccionando al corte del AVE "como aquel niño que quiere que los dibujos no se terminen nunca".

El ministro ha detallado que el origen del problema está en las fuertes lluvias del pasado mes de febrero en Andalucía, que se llevaron por delante varias infraestructuras y, en concreto, provocaron el colapso de un muro en la línea de Málaga.

"Cuando nos pusimos manos a la obra vimos que el alcance de los daños era muy grande y que no bastaba con quitar la tierra y reponer el muro, porque lo que quedaba no iba a aguantar", ha explicado.

Además del muro junto a la vía, existía otro en la parte superior del talud que sostiene una línea eléctrica, lo que ha obligado a "desmontar completamente el talud y desmontar el muro para dar una solución segura".

Todos los medios

Puente sostiene que se están empleando "todos los medios posibles". "Tenemos 75 personas trabajando y 23 máquinas, lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana", ha subrayado.

"No podemos meter más trabajadores ni más máquinas. Tardaremos lo que humanamente se pueda tardar para poner la vía en servicio con la máxima garantía de seguridad", ha insistido, ligando los plazos a los límites “que marca la física”.

Frente a este relato técnico, el ministro ha cuestionado de manera clara las estimaciones de pérdidas económicas de cara a la Semana Santa. "Decir que en Málaga se van a perder 1.300 millones porque no haya tren es un disparate", ha zanjado.

Según sus datos, el número de personas que viaja a Málaga en AVE "no llega a las 70.000" en el periodo considerado y, con el actual sistema de tren más transbordo en autobús, "unas 3.000 personas llegan a diario" usando este servicio.

"Serían como mucho 50.000 personas. Supongamos que ninguna de ellas fuese a Málaga por no poder ir en tren. Tendrían que gastar una media en torno a 26.000 euros cada una para justificar esas pérdidas", ha calculado Puente, en un intento de desmontar las estimaciones difundidas por la Junta y por las patronales malagueñas.

Puente ha rematado su intervención volviendo a la metáfora infantil con la que la inició: "Al PP y a esos medios les gustaría que pasara lo que yo pretendía cuando era un niño de cinco años, que los dibujos no se terminaran nunca. Ellos querrían que la línea AVE no se corte nunca, pero la realidad y las posibilidades son las que son", ha dicho.

"Las personas adultas, ante estas cosas, se comportan como personas adultas, no como niños pequeños", ha concluido, marcando el contraste entre lo que considera una gestión responsable de la incidencia y la "rabieta" política de la oposición.