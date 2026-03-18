Crisis del AVE Málaga‑Madrid: el PP propone trenes de Cercanías a Álora como alternativa al autobús

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, visitando las obras en Álora este lunes. EFE/ Carlos Díaz

Las claves nuevo Generado con IA El PP propone usar trenes de Cercanías a Álora como alternativa al autobús para restablecer la conexión ferroviaria Málaga-Madrid durante las obras. La propuesta consiste en emplear unidades de Cercanías en doble composición desde María Zambrano hasta Santa Ana, evitando el actual transbordo en autobús. Expertos e ingenieros avalan la viabilidad de esta alternativa, que reduciría esperas y molestias a viajeros afectados por la interrupción del AVE. El corte del AVE directo está causando graves perjuicios económicos y turísticos en Málaga, especialmente de cara a la Semana Santa.

La crisis ferroviaria que sufre la Costa del Sol ante la ausencia de conexión directa con Madrid mantiene los ánimos encendidos en la provincia. Especialmente en los sectores empresariales y políticos, que advierten de las nefastas consecuencias ante la proximidad de la Semana Santa.

En el intento de encontrar una vía alternativa que permita mejorar las condiciones de viaje que padecen los clientes de Renfe que siguen necesitando del tren para ir a Madrid, el Partido Popular acaba de poner sobre la mesa una propuesta concreta: usar los trenes del Cercanías a Álora.

En concreto, según ha explicado este miércoles la presidenta de los populares malagueños, Patricia Navarro, la idea consiste en utilizar trenes de este ramal por la línea convencional del Guadalhorce, desde la estación María Zambrano de Málaga hasta la estación de Santa Ana en Antequera.

De este modo, indica, se evitaría el transbordo en autobús que actualmente tiene habilitado Renfe para los viajeros del AVE a Madrid mientras dure la reparación del talud derrumbado en Álora.

La propuesta del PP al Gobierno consiste en utilizar unidades de Cercanías en doble composición, con diez coches, que irían directos desde la estación de María Zambrano hasta la estación de AVE de Santa Ana, por la línea del Cercanías del Guadalhorce y hasta El Chorro.

Con esos vagones, suficientes para transportar a los viajeros de un AVE, se restablecería la conexión ferroviaria directa con Santa Ana, evitando el transbordo en autobús con las consiguientes esperas de hasta entre 50 minutos y una hora que se están produciendo actualmente.

Según ha precisado, se trata de una propuesta "avalada por expertos, por ingenieros y por maquinistas de Renfe a los que hemos consultado, es factible y necesaria, y reduciría las molestias a los viajeros y los tiempos que supone el transbordo de autobús y las largas esperas en la estación de Santa Ana".

"En el PP nos negamos a conformarnos con la respuesta del presidente de Adif, que el pasado lunes, para decepción de todos los malagueños y de nuestros visitantes, zanjó el tema resignándose a que no se restablecería el AVE directo entre Málaga y Madrid hasta que las obras del talud finalicen, posiblemente a finales de este semestre, pero tampoco con total seguridad", ha declarado Navarro.

La presidenta del PP de Málaga ha subrayado el "enorme perjuicio" que el corte del AVE directo de Málaga con Madrid y el resto de España está suponiendo para la economía provincial y para quienes utilizan ese medio de transporte por trabajo, estudios o motivos familiares. A todos ellos suma el sector turístico, gravemente afectado en una época clave como es la Semana Santa.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir trabajando en medidas y soluciones que supongan reducir las molestias para los malagueños y para nuestros visitantes. Espero que el Gobierno se dedique a trabajar y a gestionar esta crisis y deje de centrarse únicamente en los insultos y en el desprecio a los malagueños”, ha concluido.