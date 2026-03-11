Hallan el cadáver de un hombre de unos 50 años en la planta de residuos de Casares (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA El cadáver de un hombre de unos 50 años ha sido hallado en la planta de residuos del Complejo Ambiental de la Costa del Sol en Casares, Málaga. El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana del miércoles 11 de marzo y fue comunicado por los trabajadores de la planta. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, tras recibir el aviso a través del Sistema de Emergencias 112 sobre las 8:45 horas.

El cadáver de un hombre ha sido hallado este miércoles, 11 de marzo, a primera hora de la mañana, en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, ubicado en el municipio malagueño de Casares. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación del suceso, a Europa Press.

Por otra parte, el Sistema de Emergencias 112 también ha tenido constancia del hallazgo. En concreto, el aviso les llegó sobre las 8.45 horas de este miércoles. La sala fue quien movilizó a la Benemérita y a sanitarios.

El cadáver ha sido encontrado por los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos, que han sido quienes han dado el aviso.

Al parecer, la víctima, según ha informado el 061 al 112, el fallecido es un hombre de en torno a 50 años, si bien no ha precisado más detalles en torno a la muerte.