"Mucho cuidado con vuestros pequeños": el insólito aviso de un ayuntamiento de Málaga tras el intento de secuestro de una niña

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre detenido en Fuengirola por intentar secuestrar a una niña fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares. El Ayuntamiento de Arenas, sin relación directa con el caso, lanzó un aviso en redes sociales alertando a los vecinos sobre la presencia del sospechoso. La alerta incluye la foto del investigado y recomendaciones para extremar la vigilancia sobre los menores y avisar a la policía ante comportamientos sospechosos. El juez ha impuesto al sospechoso una orden de alejamiento de 500 metros de la menor y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas.

La puesta en libertad el pasado miércoles del hombre detenido en Fuengirola por, presuntamente, intentar secuestrar a una niña ha provocado una reacción del todo inaudita en un Ayuntamiento de la provincia de Málaga.

En concreto, ha sido el Ayuntamiento de Arenas, pequeño municipio de apenas 1.300 habitantes y que se encuentra a unos 70 kilómetros de la zona donde ocurrieron los hechos, el que ha publicado este jueves en su perfil de Facebook un mensaje de alerta dirigido a sus vecinos en el que advierte de la puesta en libertad de este sujeto.

"Mucho cuidado con vuestros pequeños y a los demás niños de la provincia de Málaga y provincias lindantes", llega a señalar en el mensaje, al que incorpora la fotografía de esta persona.

Esta publicación llama aún más la atención al proceder de una institución que no tiene relación directa con la causa judicial ni competencias en la investigación.

Parte del mensaje publicado por el Ayuntamiento de Arenas.

Tal y como se puede leer, el Ayuntamiento de Arenas precisa que el investigado se encuentra en libertad provisional por decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola, que le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros de la menor y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas.

El aviso incluye, además, menciones a supuestos avistamientos del hombre en el tren de Cercanías y recomendaciones genéricas a los ciudadanos para extremar la vigilancia sobre los menores y avisar a la policía ante cualquier comportamiento sospechoso.

Origen del suceso

El origen del mensaje está en un suceso ocurrido el pasado domingo en Fuengirola, cuando, según el relato de la investigación, un hombre habría tratado de llevarse a una niña de cinco años en el mercadillo mientras la menor acompañaba a su padre, que trabaja en uno de los puestos. Los familiares lograron retener al sospechoso, de 45 años, hasta la llegada de la Policía Local, que procedió a su arresto y posterior puesta a disposición judicial.

Tras tomar declaración al detenido y a un testigo, la magistrada de guardia del Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola acordó su libertad provisional, a petición de la Fiscalía, y le impuso medidas cautelares mientras se le investiga por un presunto delito de detención ilegal en grado de tentativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) difundió los datos esenciales de esta resolución, sin llamar a la ciudadanía a identificar al sospechoso ni a difundir su imagen.