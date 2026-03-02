De récord en récord: el precio del alquiler de la vivienda en Málaga sigue sin tocar techo

Imagen de archivo de un cartel de alquiler en una vivienda. EFE

Las claves nuevo Generado con IA El precio del alquiler en la provincia de Málaga alcanza un récord histórico con 16,8 euros por metro cuadrado en febrero. Siete municipios, entre ellos Málaga capital, Estepona y Fuengirola, registran máximos históricos en los precios de alquiler. Ojén es la localidad más cara para alquilar vivienda de segunda mano, con 23,3 euros el metro cuadrado, mientras que Ronda es la más económica, con 7,9 euros. El alquiler en Málaga es considerablemente más caro que en otras provincias andaluzas, como Sevilla (11,8 €/m²) y Jaén (6,8 €/m²).

El precio del alquiler de una vivienda en la provincia de Málaga sigue sin tocar techo. Mes tras mes, los valores medios alcanzan nuevos picos históricos, hasta situarse el pasado mes de febrero en los 16,8 euros el metro cuadrado.

Así lo recoge el último informe de Idealista sobre el mercado residencial. De acuerdo con este documento, la subida en el último año se sitúa en el 8,7%.

Un detalle llamativo es que hay siete municipios y zonas en los que el valor medio alcanza su máximo histórico. Se trata de Málaga capital, con 16,1 euros el metro; Alhaurín el Grande, con 10,7 euros; Estepona, con 18,8 euros; Fuengirola, con 16,5 euros; Manilva, con 13,6 euros; Ronda, con 7,9 euros el metro, y Torre del Mar, con 12,1 euros.

Ojén aparece como la localidad en la que más caro resulta alquilar una vivienda de segunda mano, con una valor medio de 23,3 euros el metro. Le siguen Benahavís, con 19,6 euros el metro (+9,4%), y Marbella, con 19,4 euros (+7,8%).

En el otro lado de la balanza encontramos Ronda, con un valor medio de 7,9 euros el metro cuadrado. Un dato que la convierte en la más económica de todas las analizadas en el estudio de Idealista.

Estableciendo una comparativa con el resto de Andalucía, el dato de Málaga dista sustancialmente de los valores de la provincia de Sevilla, donde el precio medio alcanza los 11,8 euros. Esto es, 5 euros más bajo.

Aplicando este dato a una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, el precio de arrendamiento mensual en Málaga ronda los 1.344 euros, 400 euros menos que los 944 euros de media de Sevilla.

El contraste es aún mayor si se toma como referencia Jaén, la provincia en la que es más barato alquilar, con una media de 6,8 euros. Esto es, 10 euros más barato. Usando el mismo ejemplo práctico, en Jaén arrendar una vivienda de 80 metros de segunda mano sale 800 euros más barato que en Málaga.