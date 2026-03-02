Hallan el cadáver de una mujer de 66 años en una vivienda de Cártama: presenta signos de violencia

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 66 años ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Cártama (Málaga). La víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza y la casa estaba revuelta al llegar las autoridades. La Guardia Civil investiga el caso, barajando el robo como principal hipótesis, aunque no se descartan otras opciones. En la inspección del domicilio participan efectivos de la Policía Científica y Judicial en busca de pistas.

Una mujer de 66 años ha sido hallada este mediodía sin vida y con signos de violencia en una vivienda del municipio malagueño de Cártama. La Guardia Civil está investigando los hechos.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación a EL ESPAÑOL de Málaga, la mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza y a la llegada de las autoridades la casa estaba revuelta.

A las 13.30 horas, una persona llamó al Servicio de Emergencias 112 alertando de que una mujer estaba muerta en un domicilio del pueblo. La sala operativa envió a la zona Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil está inspeccionando la vivienda en busca de pistas y la principal hipótesis en estos momentos es la del robo, aunque no se descarta ninguna opción en estos momentos, según explican las fuentes consultadas. Durante la tarde han estado trabajando en la casa efectivos de la Policía Científica y Judicial.

