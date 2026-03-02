Condenado a cinco años de cárcel por violar a una menor de 17 años cuando estaba dormida en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por violar a una menor de 17 años mientras dormía en Vélez-Málaga en marzo de 2021. Los hechos ocurrieron durante el toque de queda por la pandemia, cuando el acusado se quedó a solas con la víctima, a la que conoció esa misma noche. El condenado deberá indemnizar a la menor con 30.000 euros por daños morales y no podrá acercarse a ella ni comunicarse durante ocho años. La sentencia es firme tras la conformidad de la defensa y el acusado con las penas solicitadas.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron en marzo de 2021 en la vivienda del acusado en Vélez-Málaga, cuando este se quedó a solas con la menor, a la que había conocido esa misma noche a través de unos amigos comunes.

La Sala señala que "favoreciéndose de que llegó la hora de toque de queda", que se acordó con motivo de la pandemia de la Covid, el procesado aprovechó que ella se encontraba profundamente dormida para violarla "sin que en ningún momento constara consentimiento por parte de la víctima" de dichos actos.

En un momento dado, la entonces menor se despertó, cogió su ropa y huyó del lugar para pedir auxilio. A consecuencia de estos hechos, la víctima ha sufrido problemas para conciliar y mantener el sueño, disminución de las relaciones sociales y pensamientos intrusivos en relación a la vivencia soportada.

Por estos hechos se condena al acusado a la pena de cinco años de prisión, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicar con la víctima durante ocho años y a la pena de libertad vigilada por el mismo tiempo. En cuanto a responsabilidad civil, deberá indemnizarla con 30.000 euros, por los daños morales.

La defensa y el acusado expresaron su conformidad con la acusación pública y la particular, así como con las penas solicitadas, por lo que no fue necesario la continuación del juicio y la sentencia se declaró firme.