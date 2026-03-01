Una treintena de turistas malagueños, atrapados en Dubái por los bombardeos: "Todos se encuentran bien"

Humo procedente de una aparente interceptación de un misil en el cielo sobre Dubái tras un supuesto ataque iraní contra Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 1 de marzo de 2026. (Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/STRINGER

La incertidumbre se ha instalado en las últimas horas entre varias familias de la Axarquía. La agencia Viajes Xamoni, asociada a Nautalia, ha informado esta mañana en un comunicado de que 26 viajeros y su guía se encuentran actualmente en Dubái sin posibilidad de regresar debido al cierre del espacio aéreo que afecta a la zona por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.

El grupo realizaba un circuito por Emiratos Árabes Unidos cuando la situación sobrevenida obligó a suspender las conexiones aéreas previstas para su vuelta a España. Desde la agencia han querido lanzar un mensaje de tranquilidad: todos los viajeros se encuentran bien y cuentan con asistencia permanente tanto del equipo de la empresa como del touroperador responsable del viaje.

Según ha comunicado la propia agencia a través de sus redes sociales, el seguimiento es constante desde el primer momento. Además, se ha establecido contacto institucional para mantener informadas a las autoridades locales sobre la situación de los vecinos afectados.

En concreto, la empresa ha trasladado la información al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, así como a la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos, a la que se ha comunicado la localización exacta del grupo en Dubái para facilitar cualquier gestión necesaria.

Por su parte, el regidor ha explicado que ha contactado con la agencia organizadora del viaje y con personal de la Subdelegación del Gobierno para interesarse por el grupo atrapado en Dubái y poder recabar alguna información. Ha confiado en la profesionalidad del operador para que busque la mejor manera de conseguir evacuar a los vecinos lo antes posible.



El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido por videoconferencia con todos los embajadores de la región de Oriente Medio para evaluar la situación tras los ataques a Irán, revisar cómo está la colonia de españoles y dar instrucciones para protegerlos.

Pendientes de la reapertura del espacio aéreo

La clave ahora es la normalización del tráfico aéreo. La agencia asegura que, en cuanto se restablezcan las conexiones, reubicará al grupo en el primer vuelo disponible para garantizar su regreso lo antes posible.

Mientras tanto, los viajeros permanecen en destino bajo supervisión y con apoyo logístico. “Estamos muy pendientes de nuestros viajeros y trabajando sin descanso para garantizar su regreso”, señalan desde la empresa, que se ha comprometido a seguir informando ante cualquier novedad.

La situación, aunque controlada, mantiene en vilo a familiares y allegados en la Axarquía, pendientes de que la reapertura del espacio aéreo permita poner fecha definitiva al regreso de los 26 vecinos que, por ahora, prolongan su estancia en Dubái más allá de lo previsto.