Malagueños atrapados por la guerra en Jerusalén: "Con cada alarma bajamos a la planta baja; tenemos fe en el Señor"

Imaginen que emprenden una peregrinación a Tierra Santa y que, ya en Jerusalén, tienen el privilegio de celebrar la Eucaristía en el interior del Santo Sepulcro. Tras vivir una de las experiencias espirituales más intensas de su vida, regresan al hotel todavía conmovidos por lo sucedido. De pronto, el silencio se quiebra: comienzan a sonar alarmas en los teléfonos móviles, con la misma estridencia que el sistema ES-ALERT activado en España ante emergencias meteorológicas. Pero esta vez no advierten de lluvias torrenciales ni de fenómenos adversos. Alertan de un riesgo mucho mayor: la escalada bélica desencadenada tras la declaración de guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

Pues eso es lo que están viviendo 29 peregrinos andaluces, cinco de ellos malagueños. María Román, vecina de Fuente Olletas, reconoce que la fe ayuda en una "situación bélica" como la que están viviendo. "Estamos confiando en el Señor, porque sabemos que va por delante; somos personas de fe", ha contado, a través de un audio de WhatsApp a EL ESPAÑOL de Málaga.

La visita que han vivido este sábado, dice, ha sido "maravillosa". Al amanecer, sobre las cinco de la madrugada, el grupo acudió a la Ciudad Vieja a realizar el viacrucis. Casualmente se cruzaron con musulmanes, que venían de rezar en Al Aqsa y con judíos, poco después de celebrar su misa, coincidieron con judíos que iban hacia el Muro de las Lamentaciones por el

"Hemos podido celebrar la Eucaristía dentro del Santo Sepulcro y hemos visto la actuación del Señor con nosotros, el privilegio que hemos tenido... Al haber tan pocos peregrinos hemos podido pasar dentro; hemos salido radiantes todos", ha declarado.

Ya en la calle, relata, han sonado todas las alarmas. "Nos han metido en el autobús, hemos llegado al hotel y nos han dado instrucciones desde el Consulado de España", relata la mujer, que asegura estar atendiendo a estas rigurosamente. "Estamos tranquilos, en paz; simplemente nos han pedido que cuando suene la alarma, nos metamos en la planta baja del hotel. Ahí estamos", dice, algo resignada.

La mayor parte de los peregrinos procede de la localidad almeriense de Cuevas del Almanzora, pero también hay algunos oriundos de Zaragoza, Barcelona, Jaén y Sevilla, que se han unido a los malagueños en esta complicada experiencia.



El grupo comenzó su viaje a Tierra Santa el pasado 22 febrero y tenía planeado volver a España este domingo, 1 de marzo, pero su vuelo de regreso, con la compañía Air Europa, fue cancelado tras el cierre sin fecha de reapertura del espacio aéreo israelí.

El Consulado Español se ha puesto en contacto con ellos a través de la agencia donde contrataron los siete días de viaje, Halcón Viajes. "Están tratando de solucionar el problema que hay. Los aeropuertos están cerrados. Teníamos que volar mañana y quizá tenga que ser el martes. A la espera de ello estamos", ha zanjado.

El sacerdote de la Diócesis de Almería, que ejerce su ministerio en Cuevas del Almanzora, Antonio Cobo. "Esto nos pilla por sorpresa, no estamos acostumbrados meternos debajo de un parking porque suenen alarmas... Esto no estamos acostumbrados a vivirlo en España", ha explicado el padre Antonio Cobo.

Según han indicado a EFE fuentes diplomáticas, hay otro grupo de peregrinos españoles atrapado en la ciudad palestina de Belén, en la Cisjordania ocupada a pocos kilómetros al sur de Jerusalén y separada por un puesto de control militar israelí. Cobo y todo su grupo, al menos, se mantienen a la espera de novedades con fe y buen humor andaluz. Han visto películas, han cantado el himno de Andalucía y han bailado sevillanas en el hotel, donde aseguran que les están cuidando muy bien.