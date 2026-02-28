El Mencho cae en México y abre una incógnita millonaria en la Costa del Sol

La caída del Mencho podría desencadenar disputas internas por el control de rutas y negocios, lo que afectaría directamente al tráfico de drogas en España y Europa.

El CJNG tiene presencia consolidada en España, con pruebas como incautaciones de cocaína con su sello y la detención de miembros relevantes de organizaciones aliadas en la Costa del Sol.

La muerte del Mencho genera incertidumbre sobre el futuro de las rutas de tráfico de droga y blanqueo de dinero en la Costa del Sol y Andalucía, claves en la logística del CJNG en Europa.

Tapalpa y la Costa del Sol están separadas por 9.500 kilómetros pero el 22 de febrero las unió el destino. La primera localidad está situada en Jalisco (México) a 140 kilómetros al sur de la capital de ese estado: Guadalajara.

El pasado domingo cambió allí la historia reciente del crimen organizado de todo México y también del mundo. Murió abatido por el ejército mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

Ocurrió en un impresionante despliegue de recursos para hacer frente a los anillos de seguridad del cártel con más poder de fuego actualmente. Entre los escoltas del Mencho se encontraban exmilitares mexicanos, colombianos o guatemaltecos, una circunstancia que provoca que cada enfrentamiento entre fuerzas del Estado y narcos sea un combate urbano.

El Mencho era líder indiscutible del Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal con más capacidad de expansión del hampa mexicano. En un espectacular operativo en el que se incluyeron varios helicópteros de combate, el ejército de México acabó con la vida del narcotraficante más importante del mundo de la última década, y por el que daban 15 millones de euros de recompensa si acababa detenido por la DEA.

Miembros del CJNG.

El crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación traspasó hace mucho las fronteras de México y para realizar esto crearon con eficacia un sistema de acuerdos que se ha sostenido con la idea básica de respeto absoluto al Mencho.

Un tipo que desde la sierra de Jalisco, Guanajuato o Michoacán ha dirigido un negocio multimillonario con grandes ramificaciones en todo el mundo y, por supuesto, España, la puerta para introducir cocaína o metanfetamina en Europa.

La principal prueba de que el Cartel Jalisco Nueva Generación llevaba mucho tiempo establecido en nuestro país llegó en 2023 cuando se descubrieron paquetes de cocaína con el sello del CJNG en un control de carretera de la Guardia Civil en Ávila. Ese sello es una marca y funciona como una empresa legal. Para utilizarlo hay que pagar un canon porque se le presupone una calidad superior a la droga de otras organizaciones criminales.

La presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación se constata en Málaga con la sorpresiva detención en el aeropuerto Costa del Sol de Wilmer Geovanny Chavarria Barre, el Pipo. Es el capo de los Lobos, una de las mayores organizaciones criminales de Ecuador y que funciona como brazo operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador desde donde ahora se exporta principalmente la cocaína hacia Europa.

Los Lobos controlan puertos y rutas de polvo blanco en su país con fiereza. Son quienes controlan los envíos hacia Amberes, Rotterdam, Algeciras, Valencia o Hamburgo. Operaciones de narcotráfico que se suelen cerrar con acuerdos verbales que muchas veces se ratifican en Marbella, de ahí la presencia del Pipo aquí.

Hay otra prueba más que deja claro que el CJNG está más que asentado en el sur de España con emisarios para ofrecer logística a su droga y para blanquear su dinero. Andalucía es protagonista en algunos corridos tumbados, una tendencia musical que lidera las listas de Spotify en México y que fusiona estilos, pero que al final cuentan la historia de narcotraficantes como hacían los Tigres del Norte.

El Pipo, capo de los Lobos, detenido en el aeropuerto de Málaga.

En la canción “888” del Primo y Remp se hace referencia al jefe de plaza de Guadalajara del Cartel Jalisco Nueva Generación. En ella cuentan que entre los clientes de su droga hay españoles y que hablan en andaluz. Que la canción tenga de título un número tiene sentido porque los jefes regionales u operativos de los Carteles tienen nombres en clave.

Con respecto a que se nombre a andaluces en un narcorrido mexicano, hay que recordar que los clanes históricos de narcotraficantes de la costa andaluza y del Guadalquivir han logrado alijar grandes alijos de toneladas de cocaína y parte de estos envíos están controlados por células del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los métodos para esto han sido diversos; desde transbordos de narcosubmarinos hasta contenedores de cocaína habituales.

Sin duda esa referencia a los narcos andaluces en una canción dedicada al Cártel Jalisco Nueva Generación no es ni mucho menos casualidad, ya que los autores que cantan canciones de un cártel deben estar autorizados para ello. Sin el visto bueno de la organización criminal no se publica una referencia así, la canción fue lanzada en enero de 2025 y casualmente coincidió con incautaciones de cocaína importantísimas en distintos pueblos del río Guadalquivir.

La caída del Mencho va a tener cierta repercusión en la Costa del Sol y en la costa andaluza. Ahora los acuerdos que estaban vigentes durante el reinado del capo pueden venirse abajo en cualquier momento, por un motivo muy sencillo. Que los emisarios que están en España no logren contactar en Ecuador o México con sus jefes, ya que en una posible guerra por el control interno del CJNG lo primero que se va a disputar será el manejo de esas rutas que son las principales fuentes de financiación del Cartel junto con la frontera de EEUU y el robo de combustible.

Con el dinero de la coca, la meta y el combustible se puede sostener sin problema esta multimillonaria empresa del crimen, pero en cuanto flojee algún ingreso surgirán traiciones.

Paquetes de cocaína intervenidos por la Guardia Civil en 2023 con el sello del Cartel Jalisco Nueva Generación

El Mencho nunca estuvo en España, que se sepa, pero su droga sí. Y aquí se va a decidir parte futuro del CJNG porque están en juego miles de millones de euros. Hicieron llegar la cocaína y metanfetamina por diferentes lugares y con distintos medios, hasta instalaron laboratorios de drogas para ganar más dinero y rebajar los costes de la logística.

Por eso los grupos que forman el Cartel Jalisco Nueva Generación seguirán queriendo ganar el mismo o más dinero antes. En este mes se decide el futuro de la empresa criminal más importante del planeta, y todas las miradas estarán pendientes de esos ranchos de Jalisco, Guanajuato o Michoacán donde los capos están resguardados por sicarios armados como militares. En la Costa del Sol sus aliados esperan noticias, pero la droga seguirá entrando. Si no lo hacen ellos, otros tomarán su camino.