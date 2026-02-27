Trabajos a contrarreloj para recuperar el tren directo Málaga-Madrid: así avanzan las obras en Álora

Desde el organismo estatal, han precisado que las obras revisten "gran complejidad" debido al volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, que deberá ser trasladada, aspectos "que condicionan el plan de trabajo para garantizar la seguridad".

Al tiempo, han detallado que las operaciones se centran, en primer lugar, en la retirada del material sobre las vías, desde su parte superior hasta el nivel inferior, al tiempo que se asegura el muro de contención.

Posteriormente, según han explicado, se intervendrá sobre la infraestructura ferroviaria afectada.

Así, se van a movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra, a lo que se añadirá la demolición parcial del muro de contención, de unos 15 metros de altura.

Por último, han indicado que Adif ha movilizado hasta ahora para estos trabajos, más de veinte vehículos y maquinaria especializada: siete retroexcavadoras, trece camiones --ocho de ellos extraviales o de gran capacidad--, un 'bulldozer' y una pala cargadora, entre otros.