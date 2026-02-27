Trabajos a contrarreloj para recuperar el tren directo Málaga-Madrid: así avanzan las obras en Álora
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informa de turnos de 24 horas en los trabajos de reparación y de la movilización de más de veinte vehículos y maquinaria especializada.
Las claves
nuevo
Las obras para reparar el desprendimiento del talud en Álora avanzan con turnos de trabajo las 24 horas para reabrir la conexión ferroviaria Málaga-Madrid el 23 de marzo.
La complejidad de las obras se debe al volumen del deslizamiento, las condiciones del terreno y la proximidad de una línea de alta tensión que debe ser trasladada.
Los trabajos actuales incluyen la retirada de material sobre las vías, el aseguramiento del muro de contención y la intervención sobre la infraestructura ferroviaria dañada.
Más de 200.000 metros cúbicos de tierra serán movilizados y se utilizarán más de veinte vehículos y maquinaria especializada para las labores de reparación.
Los trabajos de reparación del desprendimiento del talud en Álora que mantiene sin conexión ferroviaria directa Málaga y la Costa del Sol con Madrid avanzan a marchas forzadas. El objetivo es, de acuerdo con las últimas estimaciones, que la infraestructura esté reparada y reabierta para el próximo 23 de marzo.
Con este propósito, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) confirma que se desarrollan turnos que cubren las 24 horas del día en las tareas de reparación.
Desde el organismo estatal, han precisado que las obras revisten "gran complejidad" debido al volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, que deberá ser trasladada, aspectos "que condicionan el plan de trabajo para garantizar la seguridad".
Al tiempo, han detallado que las operaciones se centran, en primer lugar, en la retirada del material sobre las vías, desde su parte superior hasta el nivel inferior, al tiempo que se asegura el muro de contención.
Posteriormente, según han explicado, se intervendrá sobre la infraestructura ferroviaria afectada.
Así, se van a movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra, a lo que se añadirá la demolición parcial del muro de contención, de unos 15 metros de altura.
Por último, han indicado que Adif ha movilizado hasta ahora para estos trabajos, más de veinte vehículos y maquinaria especializada: siete retroexcavadoras, trece camiones --ocho de ellos extraviales o de gran capacidad--, un 'bulldozer' y una pala cargadora, entre otros.