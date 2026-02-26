Málaga lidera la inversión pública en Andalucía en 2025: 1.352 millones, récord desde el año 2007

Las claves nuevo Generado con IA Málaga lidera la inversión pública en Andalucía en 2025 con 1.352 millones de euros, la mayor cifra desde 2007. El fuerte aumento se debe principalmente a la licitación del Nuevo Hospital de Málaga, que representa 500 millones de euros. La inversión pública per cápita en Málaga se sitúa en unos 800 euros por habitante, por encima de otras provincias andaluzas. ACP Málaga advierte que, pese al récord inversor, la provincia sigue necesitando mejoras urgentes en movilidad, gestión del agua y vivienda asequible.

La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) ha presentado su Informe Anual sobre Inversión en Obra Pública en la provincia, correspondiente al ejercicio 2025, un documento que confirma un crecimiento histórico de la actividad inversora tanto en Andalucía como en Málaga.

Según recoge este trabajo, la inversión en obra pública en Andalucía alcanzó en 2025 los 5.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 43,2% respecto al año anterior.

Todas las Administraciones públicas incrementaron su capacidad inversora, si bien el mayor esfuerzo correspondió a la Administración del Estado, tanto en términos absolutos, con 2.159 millones de euros, como en términos relativos, al registrar un crecimiento del 71,5% respecto a 2024.

La provincia de Málaga se sitúa a la cabeza de inversiones, con 1.352 millones de euros, una cifra que no se alcanzaba desde 2007.

Este volumen supone un incremento de 600 millones respecto al ejercicio anterior, impulsado principalmente por la licitación de las obras del Nuevo Hospital de Málaga, cuyo presupuesto ascendió a 500 millones de euros.

De hecho, lejos de lo que ocurre en Andalucía, en la provincia el peso de la Administración estatal es muy inferior. En concreto, de la totalidad de las inversiones sólo asumió 170.522.369 euros, muy por detrás de los 705,3 millones de la Junta y los 475,8 de los ayuntamientos y la Diputación provincial.

En términos relativos a población, la provincia de Málaga se posiciona en el entorno de los 800 euros por habitante y año, junto con Córdoba, Granada y Huelva, con cifras de inversión per cápita similares.

El otro bloque de provincias andaluzas, Almería, Cádiz, Jaén y Sevilla, se sitúan muy por debajo, en el entorno de los 500 euros por habitante.

Adjudicaciones, bajas y obras desiertas

A cierre de enero de 2026, se habían adjudicado el 62,5% de las licitaciones correspondientes a 2025 en la provincia de Málaga.

Estas adjudicaciones registraron una baja media del 12,6%, inferior a la de anualidades precedentes, debido fundamentalmente al incremento sostenido de los costes de construcción, tanto en materia prima como en mano de obra, lo que está reduciendo de forma significativa los márgenes empresariales.

Este mismo contexto de encarecimiento de costes explica también el porcentaje de obras que quedaron desiertas. En 2025, el 1,7% del importe total licitado en la provincia no recibió ofertas.

Especialmente relevante es el caso de las Administraciones locales, donde el volumen desierto alcanzó el 6,5%, reflejando las crecientes dificultades para asumir determinadas actuaciones.

Desde ACP Málaga se valora el incremento inversor registrado en 2025. No obstante, la patronal advierte que, estas cifras deben mantenerse o incrementarse ya que la provincia continúa afrontando graves problemas derivados de la insuficiente capacidad de sus infraestructuras actuales.

En particular, se señala la necesidad urgente de reforzar las infraestructuras vinculadas a la movilidad, la gestión del agua y la vivienda asequible, ámbitos en los que ya se están generando importantes tensiones sociales y económicas en la provincia.

La Asociación subraya que muchas de las grandes infraestructuras necesarias para garantizar el desarrollo sostenible de la provincia llegan con retraso y que su ejecución no admite más demoras.

Por ello, insta a las distintas Administraciones Públicas a adoptar de manera inmediata las decisiones estratégicas y presupuestarias necesarias para dar respuesta a estas carencias estructurales.