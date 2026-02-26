González de Lara alerta del impacto del corte ferroviario: "No vamos a poder competir con otros destinos"

Las claves nuevo Generado con IA Empresarios andaluces y malagueños muestran gran preocupación por el corte de la línea AVE Madrid-Málaga debido a un desprendimiento en Álora. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, denuncia la gravedad del impacto en el turismo y critica la falta de rigor del Gobierno ante las pérdidas estimadas. Más del 30-35% de las reservas turísticas no se están produciendo y hay numerosas cancelaciones hoteleras debido a la interrupción ferroviaria. Se reclama un plan de choque y mayor inversión en infraestructuras, advirtiendo que la falta de conexión afectará la competitividad de la Costa del Sol frente a otros destinos.

El nivel de preocupación de los empresarios andaluces y malagueños por el impacto directo que está teniendo ya sobre la Costa del Sol el corte de la línea de alta velocidad ferroviaria con Madrid va en aumento.

La gravedad de la situación es aún mayor después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) haya confirmado que al menos habrá que esperar al 23 de marzo próximo para recuperar el enlace directo, afectado por un desprendimiento en Álora.

El presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Javier González de Lara, ha sido categórico este jueves al ser preguntado por este asunto y por las declaraciones del subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, quien ante las estimaciones de pérdidas dadas a conocer por el sector turístico, ha asegurado que son cifras “de barra de bar”.

González de Lara ha censurado estas palabras, recordándole a Salas que los empresarios son personas serias. "No creo que nadie en la barra de bar haga estimaciones económicas ni nadie tenga la frivolidad, no solo de opinar, sino también de que digan que esas opiniones no están fundadas", ha asegurado.

De hecho, frente a las acusaciones del representante del Gobierno en Málaga, el presidente de la CEA ha defendido el "rigor" de las estimaciones realizadas hasta el momento, según las cuales hay numerosas cancelaciones hoteleras.

"Desde que tenemos problemas de conexión estamos perdiendo muchísimas oportunidades", ha apostillado, destacando que el enlace ferroviario mueve todos los días a unos 31.000 pasajeros, de los que del orden de 10.000 o 12.000 corresponden a Málaga.

Son personas, por tanto, que ya no pueden disfrutar de un viaje normal entre los dos territorios y que ahora se enfrentan a "una pesadilla de cuatro horas cuarenta y cinco minutos". "Si eso no es perder oportunidades de dinero que venga Dios y lo vea; nos preocupa muchísimo la Semana Santa y el Festival de Cine", ha añadido.

Todas las estimaciones que se han hecho hasta el momento "irán a peor si no se toman medidas". "En Málaga nos merecemos mejor suerte y que el Gobierno Central haga un plan de choque riguroso y serio", ha remarcado.

Plan de choque

Para González de Lara, lo que está ocurriendo ahora no es una situación derivada sólo del accidente de Adamuz o del desprendimiento de un talud. "Es mucho más profundo; detrás de todo esto se oculta una realidad, que es la escasa inversión en mantenimiento de infraestructuras críticas como las ferroviarias", ha denunciado.

El presidente de los empresarios ha insistido en que existe un problema de inversión general con la comunidad. Desde su punto de vista, ya no se trata solo de la incidencia que puede tener para la Semana Santa, sino más allá.

“Hay muchas familias que ya deciden qué van a hacer en verano, pero si Andalucía sigue con estos problemas de comunicación, no vamos a poder competir con otros destinos turísticos, no solo de la península, sino de las islas”, ha remarcado.

Muestra de este revés es que, según González de Lara, la industria turística ya confirma que más del 30-35% de las reservas "no se están produciendo".

En una línea semejante se ha pronunciado el delegado de Turismo de la Junta en Málaga, Carlos García, quien ha acusado al subdelegado del Gobierno de tomarse "con frivolidad" la preocupación del sector turístico de la Costa del Sol.

García ha señalado que las bajadas en las reservas en el sector turístico se deben a que el Gobierno de España no sabe cuándo llegarán los trenes a Málaga. "Yo invito al subdelegado a que vaya a la barra de los bares o a las recepciones de los hoteles para que pregunte cómo van las reservas de cara a la Semana Santa", ha dicho.