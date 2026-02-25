Nueva cadena hotelera en Andalucía: Beneste irrumpe con una apuesta por el turismo entre la Axarquía y Cazorla

Las claves nuevo Generado con IA Beneste Hoteles nace en Andalucía con una propuesta de turismo sostenible y arraigada al territorio, con presencia inicial en la Axarquía y Cazorla. El primer hotel, Beneste Villa Flamenca, se ubica en Nerja junto a la playa de Burriana, acompañado del reconocido Restaurante Casa Luque. La expansión incluye próximas aperturas en Nerja, Frigiliana y un boutique hotel rural en la Sierra de Cazorla, conectando el Mediterráneo con el interior andaluz. La cadena apuesta por el turismo cultural y de naturaleza, la sostenibilidad, el empleo local y la colaboración social, integrando prácticas responsables y programas de formación.

Andalucía suma una nueva marca hotelera con vocación de crecimiento y fuerte arraigo territorial. Beneste Hoteles nace con el objetivo de redefinir la experiencia turística desde una perspectiva cercana, sostenible y conectada con la identidad de cada destino, con implantación inicial en la Axarquía malagueña y la Sierra de Cazorla.

Desarrollado junto al estudio de consultoría estratégica Narita, el proyecto se presenta como una alternativa a los modelos estandarizados y masificados. Su propuesta pivota sobre una idea clara: ofrecer hospitalidad con identidad, cultura y vínculo real con el entorno.

La historia de la cadena comienza en Nerja, en plena Costa del Sol oriental. Allí se encuentra el Beneste Villa Flamenca Hotel, situado junto a la playa de Burriana y el centro histórico del municipio. A este establecimiento se suma el reconocido Restaurante Casa Luque, referente gastronómico local ubicado en las inmediaciones del Balcón de Europa.

La nueva etapa de expansión contempla tres incorporaciones que consolidan la marca en dos territorios estratégicos:

Beneste Nerja Hostal , cuya apertura está prevista para la primavera de 2026 y orientado al segmento Hostel & Lifestyle Mediterráneo.

Beneste Frigiliana Hotel , ubicado en uno de los enclaves más emblemáticos de la Axarquía.

Beneste Cazorla Hotel, un boutique hotel rural estratégicamente situado junto a la Sierra de Cazorla.

Con esta implantación, Beneste conecta el Mediterráneo malagueño con el interior andaluz, ofreciendo experiencias complementarias bajo una identidad común.

Identidad y sostenibilidad

La propuesta de Beneste se centra en el turismo cultural, de naturaleza y de calidad. Para la cadena, la relación entre hotel y territorio es inseparable. Sus promotores defienden que el turismo puede convertirse en motor de desarrollo local cuando se gestiona con responsabilidad.

Los equipos, integrados mayoritariamente por profesionales del entorno, aportan un conocimiento profundo del destino y una atención personalizada que busca integrar al viajero en la vida local.

La sostenibilidad forma parte estructural del proyecto. La compañía aplica prácticas como el reciclaje, la gestión responsable de residuos y el uso de productos de kilómetro cero, reduciendo la huella ambiental y favoreciendo la economía de proximidad.

Compromiso social y formación

En el ámbito social, la cadena mantiene colaboración activa con Cruz Roja en Nerja y Málaga, participando en proyectos de integración.

En 2025 impulsó, además, un programa de formación en cocina que convirtió uno de sus hoteles en escuela práctica, facilitando la incorporación laboral de varios participantes a la plantilla. Una iniciativa que refuerza la idea de la hotelería como espacio de inclusión y desarrollo.

Con su lanzamiento oficial, Beneste Hoteles inicia su trayectoria posicionándose como una marca que apuesta por experiencias con identidad, destinos cuidados y una hospitalidad pensada para dejar huella.