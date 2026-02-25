En libertad la madre detenida por presuntos malos tratos a su hija de 8 años en Málaga
La mujer, de 30 años, sigue estando en calidad de investigada por la presunta comisión de un delito de malos tratos.
Una madre de 30 años fue detenida en Málaga por presuntos malos tratos a su hija de 8 años, tras ser alertado el colegio por las lesiones de la menor.
La mujer fue puesta en libertad provisional sin medidas cautelares tras declarar ante el juez, aunque sigue investigada por un presunto delito de malos tratos.
La investigación ha pasado a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia número 1 de Málaga.
La menor fue llevada al centro de salud por sus docentes al detectar lesiones compatibles con maltrato, y la Fiscalía de Menores ya ha sido informada de los hechos.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 13 de Málaga, en funciones de guardia, acordó el pasado día 13 de febrero la puesta en libertad provisional de una mujer de 30 años que fue detenida por los presuntos malos tratos infringidos a su hija menor y que fueron advertidos por el centro educativo en el que la niña, de apenas ocho años, cursa sus estudios.
Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han precisado que tras prestar declaración en sede judicial, la madre fue puesta en libertad sin medidas cautelares, aunque permanece investigada por la presunta comisión de un delito de malos tratos.
El asunto ha sido remitido a la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia número 1 de Málaga que será el encargado de continuar la investigación, han señalado estas fuentes.
La actuación policial se inició a raíz de que la niña asistiera a un centro de salud, acompañada por docentes del colegio donde cursa estudios en Educación Primaria, al presentar lesiones compatibles con posible maltrato.
Así, según las pesquisas, la niña llevaba un tiempo acudiendo al colegio con hematomas y otras lesiones que llevaron al centro escolar a hacer un seguimiento a la pequeña. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la Fiscalía de Menores.