Pérgolas metálicas, drenaje, cámaras de vigilancia: todos los cambios que encarecen el Parque del Benítez de Málaga

El proyecto definitivo del Parque del Campamento Benítez, una de las grandes actuaciones del presente mandato del Ayuntamiento de Málaga, incorpora varias decenas de ajustes o variaciones respecto al plan original.

Aunque de una índole menor, son numerosas las variaciones a las que ha dado luz verde la Gerencia de Urbanismo en el marco de una propuesta global que supone el incremento de 1.843.618 euros del coste final de la obra, así como una ampliación del plazo de ejecución de 5 meses.

Atendiendo a estos parámetros, la inversión definitiva se acerca a los 12 millones de euros (IVA incluido) mientras que el calendario se eleva a 23 meses. Esto hace que, como ya se apuntaba, no sea hasta julio o agosto cuando esté completada la operación.

El expediente del proyecto modificado permite constatar la existencia de un amplísimo listado de ajustes.

En el capítulo de demoliciones afloran escombros enterrados por anteriores titulares y canalizaciones subterráneas de antiguas redes militares no inventariadas, que obligan a incrementar las partidas de derribo y gestión de residuos.

En el vial principal se sustituye el tratamiento superficial previsto (riego con doble engravillado) por una mezcla bituminosa en caliente, más cara pero con una vida útil de entre 10 y 20 años frente a los 5‑10 años del doble riego, incluyendo además el riego de imprimación sobre la zahorra.

El informe vincula parte del modificado a los episodios de lluvias extremas sufridos durante la obra: dos DANAs en octubre y noviembre de 2024 y un marzo de 2025 que fue “el segundo marzo más lluvioso de la provincia desde 1961”, con 271 litros por metro cuadrado, casi cuatro veces la media.

Para responder a estas precipitaciones se refuerzan los caminos peatonales principales con nuevos confinamientos (chapa corten, encofrado de madera y tiras de granito de 50 centímetros), se proyectan alcorques en los ensanchamientos para plantar árboles que den sombra y se diseñan canaletas, pozos de recogida y pasos de agua bajo caminos para mejorar el drenaje, tanto en los senderos como en las plazas y el área de dunas verdes.

​La sequía también deja huella: los técnicos describen un deterioro de la capa superficial con afloración de arcillas y plantean sustituirla por suelos más aptos, introducir elementos de bioingeniería para estabilizar laderas y colocar drenajes bajo las raíces del arbolado.

Se cambia la solución de pradera prevista por una pradera tradicional de bajo consumo hídrico, se reponen y refuerzan los grupos de cipreses (cupressus sempervirens stricta) y se incorporan nuevas especies mediterráneas como erythrina caffra, delonix regia y palmeras de gran porte, con actuaciones de conservación hasta la recepción por Parques y Jardines.

​Las plazas también se revisan a fondo. En este sentido, las pérgolas de hormigón proyectadas inicialmente se sustituyen por pérgolas metálicas más ligeras tras un nuevo estudio geotécnico que rebaja la presión admisible del terreno y aconseja reducir el peso.

Se refuerza el drenaje en estos espacios y se prevé que, aunque sean zonas peatonales, soporten el paso de vehículos pesados de mantenimiento y maquinaria para eventos deportivos, sociales o culturales, por lo que se refuerza la base del pavimento con hormigón armado y mallazo de acero. El acabado del granito pasa a ser flameado y se añaden confinamientos laterales para mejorar la resbaladicidad y la estabilidad de las piezas.

​En el ámbito deportivo, se colocan redes cosidas sobre postes de madera en las porterías de las pistas de futbito, para evitar que los balones salgan disparados hacia otras zonas del parque, y se contemplan intervenciones artísticas sobre las superficies de futbito y baloncesto, a modo de lienzos integrados entre alineaciones de árboles.

En la pista BMX se diseñan graderíos en los taludes perimetrales reutilizando piedras de gran formato procedentes de dependencias municipales, lo que permite crear bancadas sin grandes movimientos de tierras.

​Todos los ajustes que encarecen el parque

El proyecto modificado encadena una batería de cambios repartidos por casi todos los capítulos de la obra:

Demoliciones y trabajos previos : aumento de demoliciones por la aparición bajo tierra de escombros enterrados y canalizaciones de antiguas redes militares no inventariadas.

: aumento de demoliciones por la aparición bajo tierra de escombros enterrados y canalizaciones de antiguas redes militares no inventariadas. Vial principal : la capa de rodadura pasa del riego con doble engravillado a una mezcla bituminosa en caliente, con riego de imprimación sobre la zahorra; el acerado perimetral gana un acabado rugoso para evitar resbalones y se habilitan pasos de peatones señalizados y con vados hacia el futuro parque canino.

Caminos peatonales principales: nuevos sistemas de contención (chapa de acero corten, encofrado de madera y tiras de granito de 50 centímetros), alcorques en los ensanchamientos para plantar arbolado de sombra y refuerzo del drenaje con canaletas, pozos y pasos de agua tras las DANAs de 2024 y las lluvias extremas de marzo de 2025.

Caminos peatonales secundarios : uso de chapas de acero corten de mayor espesor y variantes rizadas para evitar aperturas entre el firme y el confinamiento lateral.

Plazas : sustitución de pérgolas de hormigón por pérgolas metálicas más ligeras por motivos geotécnicos; refuerzo del drenaje; base de pavimento reforzada con hormigón armado y mallazo para soportar el paso de vehículos de mantenimiento y montajes de eventos; granito con acabado flameado y bordes confinados para mejorar el agarre.

Pistas deportivas : colocación de redes cosidas sobre postes de madera en las porterías de futbito para evitar balones fugados y creación de lienzos artísticos en las pistas de futbito y baloncesto.

Jardinería y arbolado : paso a una pradera tradicional de bajo consumo hídrico, sustitución de la capa superficial arcillosa por suelos más aptos, introducción de técnicas de bioingeniería para estabilizar laderas, drenaje bajo las raíces, reposición de cipreses y plantación de nuevas especies mediterráneas (erythrina caffra, delonix regia y palmeras de gran porte).

Mobiliario urbano : incorporación de nuevo mobiliario en la zona de pícnic y de sus cimentaciones de hormigón, tras destinar el anterior a otras áreas de recreo municipales.

Red de abastecimiento : refuerzo de la conexión a la red de EMASA con armarios, válvulas, bridas, contador y piezas especiales.

Red de riego : entronques y conexionado para agua regenerada, dos contadores específicos, equipos para el pozo existente, reposición de valvulería deteriorada y nuevas bocas de riego y electroválvulas.

Red eléctrica : nuevas unidades de obra, acometida, enlace y redimensionamiento de líneas y conducciones.

Red de saneamiento : desvío parcial del vial y de la red de saneamiento por la presencia de una línea de media tensión casi a ras de superficie, reajuste de la altura de pozos ya ejecutados y nuevas arquetas de drenaje para bebederos.

Alumbrado : proyectores para pistas deportivas, iluminación interior de la portada principal con subcuadro, balizas de baja altura en el área de dunas verdes, pintado de báculos en tono marrón o acero corten y trámites de legalización de la instalación.

Videovigilancia : actualización completa del sistema con cableado de fibra, cámaras IP Bullet de 8 megapíxeles e incremento del número de cámaras según la división tecnológica de la Policía Local.

Pista BMX : creación de un espacio de graderío en los taludes perimetrales reutilizando piedras de gran formato procedentes de almacenes municipales.

Parque canino : traslado a una franja de unos 10.000 metros cuadrados junto al cercanías, con sombra de un bosquete de eucaliptos, bancos reutilizados de la plaza de los Filipenses y nuevo cerramiento exigido por Adif (murete de hormigón, pilares metálicos y vallado tipo Hércules, con trabajos supervisados por piloto habilitado).

Área de dunas verdes : zanjas drenantes en forma de espina de pez y refuerzo del drenaje; eliminación de la solera de hormigón del antiguo aliviadero y construcción de un escenario de madera para actuaciones al aire libre.

Cascada : incorporación de nuevas unidades en la obra hidráulica para adaptarla a los criterios de mantenimiento del servicio municipal.

Aseos y casetas : instalación de casetas de aseos modulares y reubicables para dar servicio a eventos y a los nuevos equipamientos del parque.

Accesos y cerramientos : mejora de las cimentaciones (grava y hormigón de limpieza, más sección y armadura), uso de hormigón de mayor resistencia, unificación de los pilares a 2,30 metros de altura con refuerzo superior, nuevas puertas para vehículos y peatones y monolitos de gran tamaño que funcionarán como almacenes; integración de un tramo del viejo muro hacia la MA‑21 con limpieza, grafitis artísticos, restauración de la garita y chapas metálicas a modo de esculturas.

Gestión de residuos : traslado de tuberías de hormigón de 800 mm junto al cercanías, demolición de muros de mampostería inestables en la portada principal y retirada de sus apeos, y ampliación de la retirada de elementos con uralita al detectarse más unidades de este material.

Capítulo nuevo de aguas regeneradas: equipos de cloración y otros materiales específicos para conectar y explotar la futura red de agua regenerada de EMASA dentro del parque, conforme al nuevo reglamento estatal de reutilización del agua.

