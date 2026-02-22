Estas son las 37 carreteras de Málaga en las que se actuará de emergencia para reparar los daños causados por las lluvias

Imagen de archivo de la inundación en la MA8401 de Benaoján a Cortes. Diputación de Málaga

El tren de borrascas que azotó Málaga entre los días 2 y 9 febrero ha causado destrozos en diferentes vías de la provincia. Para ponerle remedio, la Diputación de Málaga ha aprobado destinar 6 millones de euros para actuar de emergencia en un total de 37 carreteras.

En concreto, se ha aprobado la declaración de emergencia en tres zonas: Serranía de Ronda, con una inversión total de 4.168.000 euros, para actuar en 15 carreteras; Guadalhorce, con 1.150.000 euros para seis vías; y Axarquía, con 649.255 euros para 16 carreteras.

Carreteras afectadas

Las 15 carreteras de la Serranía de Ronda que se reparan con cargo a esta declaración de emergencia, por un importe de 4.150.000 euros, son las siguientes: MA-7402, MA-8405, MA-8407, MA-8401, MA-8401, MA-9300, MA-8301, MA-8302, MA-8306, MA-7302, MA-8406, MA-8300, MA-7300, MA-8307 y MA-8303.

En la zona del Guadalhorce, se actúa en seis carreteras con una inversión de 1.150.000 euros: MA-3300, MA-3404, MA-4402, MA-5401, MA-6401 y MA-6402.

Y en la Axarquía se realizan obras por 649.255 euros en estas 16 carreteras: MA-3104, MA-3106, MA-3109, MA-3110, MA-3111, MA-3114, MA-3117, MA-3201, MA-3203, MA-4108, MA-4110, MA-6102, MA-3113, MA-3112, MA-4105 y MA-3102.

Trabajos que se realizarán

Las actuaciones consisten en la restitución de la vialidad retirando tierras y piedras de la calzada y cunetas, estabilización y contención de taludes, limpieza de drenajes, reposición de plataforma y firmes, reconstrucción de terraplenes y montaje de barreras de seguridad y otros elementos afectados, entre otras.

En este sentido, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga ha apuntado que seguramente serán necesarias más partidas económicas para que las carreteras vuelvan a su estado anterior y ha recordado que ya sólo quedan tres cortadas al tráfico: en la Axarquía, la MA-3102 (Colmenar), y en la Serranía de Ronda, la MA-8302 (Genalguacil), y la MA-7402 (Acinipo, en Ronda).

De igual forma, ha señalado que la agilidad de la institución para reparar lo antes posible estas infraestructuras, que son fundamentales para la movilidad en la provincia.

Salado también ha afirmado que “nunca antes se han visto tan afectadas” las carreteras de la red provincial como consecuencia de las lluvias y ha destacado la rápida y constante actuación de los servicios de conservación y mantenimiento de la Diputación, que han estado trabajando desde el primer momento.

Además, ha insistido en reclamar al Gobierno de España que incluya a las diputaciones provinciales en el paquete de medidas y ayudas aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para hacer frente a los daños ocasionados por las distintas borrascas que han afectado a Andalucía y Extremadura.

También ha solicitado la autorización para usar el superávit y remanentes para inversiones con ese destino y ha manifestado que la recuperación de la provincia de Málaga es “tarea de todos”.