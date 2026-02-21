Una deuda de 8,2 millones lleva a la Justicia a subastar 42 viviendas en Alcaucín (Málaga)

Zona donde se localizan las viviendas objeto de la subasta en Alcaucín. Google Maps

Las claves nuevo Generado con IA La Justicia ha ordenado la subasta judicial de 42 viviendas en Alcaucín (Málaga) para saldar una deuda hipotecaria que supera los 8,2 millones de euros. Las viviendas, junto con plazas de garaje y trasteros, se encuentran en una promoción situada en el cruce de Don Manuel, en el Partido de Las Rosas. Las valoraciones de los inmuebles oscilan entre 140.000 y 260.000 euros por unidad, según tipología y anexos. La urbanización no cuenta con licencia de ocupación y no se conoce con certeza el estado posesorio de las viviendas.

La Sección Común Procesal de Ejecución Civil de Vélez-Málaga ha sacado a subasta judicial una promoción completa de viviendas en el término municipal de Alcaucín, integrada por 42 pisos con sus respectivas plazas de garaje y trasteros, para hacer frente a una deuda hipotecaria que supera los 8,2 millones de euros entre principal, intereses y costas.

La propia Justicia advierte en el edicto de que la urbanización no cuenta con licencia de ocupación, un extremo que deberán tener en cuenta los posibles postores que acudan a la puja electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

​El edicto fija la deuda reclamada en 6.357.168,10 euros de principal, más 1.907.150,43 euros calculados para intereses y costas.

Asimismo, determina que la venta se articula mediante subasta pública de los inmuebles propiedad del ejecutado, con el objetivo de obtener liquidez suficiente para cubrir la deuda hipotecaria y las costas del procedimiento.

Los bienes sacados a subasta conforman una promoción inmobiliaria completa situada en la Carretera de Torre del Mar a Periana, en el conocido cruce de Don Manuel, en el Partido de Las Rosas, término municipal de Alcaucín.

El edicto describe una a una las 42 fincas urbanas, que abarcan viviendas en distintas plantas –desde niveles denominados "sótano segundo o más profundo", "sótano primero o menos profundo", primera planta alta y planta bajo cubierta–, todas ellas con anexos de plaza de garaje y trastero.

​Las valoraciones de las fincas oscilan, según el listado judicial, entre algo menos de 140.000 euros y más de 260.000 euros por unidad, dependiendo de la tipología concreta de cada piso y sus anejos.

A modo de ejemplo, un piso letra A con uso exclusivo de una zona ajardinada y anejos de plaza de garaje y trastero en el sótano segundo, se valora en 266.908 euros; un piso letra E también en planta sótano segundo, se cifra en 138.080 euros; mientras que otros inmuebles, como la finca 6.393, alcanzan valoraciones de hasta 256.284 euros.

​Ninguna de las viviendas figura catalogada como vivienda habitual, y, salvo un piso señalado expresamente como visitable, la situación posesoria se consigna como no consta.

​Sin licencia de ocupación

En relación con el estado posesorio de los inmuebles, el edicto subraya que se desconoce, y matiza que el hecho de que no haya licencia de ocupación "no significa" que las viviendas no puedan estar ocupadas ilegalmente.

El documento recuerda que la situación posesoria que consta en el expediente judicial es la que aparece asociada a cada lote, y que los interesados pueden informar a la oficina judicial si conocen la existencia de ocupantes para que se les notifique el procedimiento y puedan acreditar sus títulos.