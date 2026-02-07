Se busca el rastro en Marbella de la mayor trama de narcotráfico que ha existido en España

El narcotráfico es un negocio como otro cualquiera, con la única salvedad de que con una probabilidad bastante alta acabas durante un periodo de tu vida en la cárcel o muerto prematuramente.

Por lo demás, funciona igual que otra industria y se mueve exclusivamente por dinero. Y el objetivo de conseguir más patrimonio une a mucha gente, desde quien se mete una raya en un reservado de moda, al narcotraficante que se refugia en Dubai, pasando por el camello que malvive con su adicción en un barrio deprimido.

Cada caso de tráfico de drogas involucra a cientos de personas que con seguridad nunca se conocerán, pero que tienen unos lazos comunes. Y es lo de siempre: el parné.

Esta semana se ha visto en Marbella un ejemplo de las supuestas relaciones que el crimen organizado de alto vuelo puede dejar. Hay mucha gente que juega con el filo de la navaja y, a veces, la suerte puede caer de un lado en el que nunca querrías estar. Aun así tienen bastante margen porque el delito de blanqueo de capitales es uno de los más complicados de probar técnicamente en el derecho español.

Alijo de 13 toneladas de cocaína intervenido en Algeciras en octubre de 2024

Con afirmaciones restrictivas como esta del Tribunal Supremo en 2015 de la que fue ponente Conde Pumpido: Ahora bien, la mera tenencia de fondos que pueden derivar del tráfico (por ejemplo, 433 euros en una cuenta bancaria) o la simple utilización de esos fondos en gastos ordinarios de consumo (por ejemplo el pago del alquiler de la vivienda), o en gastos destinados a la continuidad de la propia actividad del tráfico (por ejemplo, el pago de billetes a la República Dominicana para los correos de la droga), no constituye un acto de autoblanqueo pues no se trata de actos realizados con la finalidad u objeto de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

Extingue de responsabilidad penal a quien paga con dinero de la droga gastos diarios, y más adelante en la sentencia concreta cómo se comete el delito.

La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P. Esta conclusión se justifica porque el blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico económico legal y la mera adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro que no afecta por sí mismo al bien jurídico protegido.

¿Y cómo se oculta el dinero recibido de la droga? Pues con empresas. Esta semana se puso en el disparadero de nuevo el caso del exjefe de la UDEF de la Policía Nacional de Madrid Óscar Sánchez Gil en el que se intervino el alijo de cocaína más importante de la historia de España: 13 toneladas. En aquella intervención también se incautaron unos 20 millones de euros en efectivo al alto mando policial.

Óscar Sánchez Gil, policía al que se le descubrieron 20 millones de euros en efectivo.

Se habla ya de noviembre de 2024 por poner en situación, pero seguir el dinero supone bastante tiempo.Todo sigue vigente porque se está esperando respuestas de jueces de Irlanda, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Santo Tome y Príncipe.

En relación a una pieza separada de la operación primaria se detuvo esta semana en Marbella a Francisco de Borbón, familiar lejano del Rey Emérito, al propietario de una joyería de Marbella especializada en relojes de lujo, y a una mujer colombiana. Todos son sospechosos de un delito de blanqueo, pero esperarán en la calle a la resolución del juicio tras abonar su fianza. En los registros se intervinieron más de 100 Rolex según la agencia EFE. Lo curioso es que la joyería había abierto una nueva sede hace unas semanas en Marbella.

La investigación los vincula de alguna manera con Ignacio Torán, el tipo al que señala la investigación como el capo de toda la organización. Entiende la policía judicial que era el contacto directo con los proveedores de cocaína en Sudamérica y con el exjefe de la UDEF del que fue en su día su confidente policial porque llevaba años en el negocio del narcotráfico.

La operación de esta semana es solo una de las ramificaciones que se investigan para dar con el dinero que han obtenido los implicados en las grandes operaciones de narcotráfico. Y se tienen que buscar cientos de millones de euros porque en los últimos informes que se han enviado al juzgado, la Policía estima que la misma organización que introdujo 13 toneladas de cocaína en octubre de 2024 por el puerto de Algeciras, es responsable de otras 60 toneladas de coca que sí llegaron a España.

Francisco de Borbón y Olivia de Borbón, madrina del enlace.

Entre los bienes localizados hay mansiones en Dubai, empresas de VTC que eran propietarias de 70 licencias de vehículos, más de 20 millones de euros en criptomonedas, y cientos de cuentas bancarias. Pero hay más, mucho más, porque la droga que movieron tiene un valor de más de 1.500 millones de euros en Europa. El Magistrado Francisco de Jorge tiene trabajo para rato y la Audiencia Nacional.

Tras todo lo decomisado hay un esquema legal para enmascarar su supuesto origen ilícito, y cada bien puede suponer un quebradero de cabeza para los jueces. Sólo el comiso de un Porsche Cayenne en octubre a una empresa de Madrid han supuesto varios recursos judiciales de distintas empresas con el mismo administrador solicitando que se revocara esa decisión.

Es de una pieza separada a la investigación por tráfico de drogas, algo que retrasará de forma constante todo el procedimiento por la falta de medios. Una de las sociedades investigadas por las licencias VTC tenía 21 trabajadores que estaban esperando la venta en verano a la venta de los vehículos y las licencias para poder cobrar porque la empresa no tenía fondos desde que comenzó la operación judicial. Es la otra cara del narcotráfico, un trabajador legal que espera un finiquito mientras el capo está en Dubai pensando en vender una mansión de 12 millones de euros. «C'est la vie»

En relación a lo informado en la semana Francisco de Borbón emitió un comunicado:

"Ante las informaciones inexactas publicadas recientemente relativas a Francisco de Borbón, se considera necesario realizar las siguientes precisiones: En primer lugar, se aclara que la investigación en curso es de carácter estrictamente preliminar y que, en modo alguno, comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo", comienza el texto enviado a los medios de comunicación este 6 de febrero.

"En segundo término, Francisco de Borbón ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos. Dicha colaboración se ha desarrollado en todo momento desde el máximo respeto al marco legal vigente y con plena confianza en que el procedimiento se llevará a cabo con el rigor, la objetividad y las garantías propias del Estado de Derecho", han añadido.

"En tercer lugar", han informado que "Francisco de Borbón niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario", puntualizando además que la sociedad con sede en Irlanda con la que está relacionado, ET Finntech, "fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda".

"Operar en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica y los reguladores publican listas de todas las entidades autorizadas que pueden ser verificadas fácilmente por consumidores, socios o periodistas. Sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo. Esta entidad no contaba con esa licencia, ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin".