La borrasca Marta llega a la provincia de Málaga, en directo | Registrados varios terremotos durante la noche
La comarca de Ronda está afectada este sábado por el nivel naranja, con la previsión de hasta 80 litros acumulados en 12 horas.
Más información: La Aemet hace saltar este sábado de nuevo las alarmas en Ronda: hasta 100 litros y vientos de 90 kilómetros
Tras el paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Málaga, que se ha cobrado la vida de una persona y ha dejado cientos de desalojados, este sábado en el que vuelven a saltar las alarmas con la llegada de Marta.
Esta nueva borrasca vuelve a poner el foco en la comarca de Ronda, sobre el que pesó el nivel rojo el pasado miércoles, está afectada este sábado por el nivel naranja, con la previsión de hasta 80 litros acumulados en 12 horas.
De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe una situación de "peligro importante", sin que se descarte llegar a los 100 litros en todo el episodio.
El aviso se prolonga desde las 12:00 horas del sábado hasta la medianoche. El agua se ve acompañada también del aviso por fuertes vientos, de hasta 90 kilómetros por hora.
-
La Junta, sobre a presa de los Caballeros: "La única posibilidad prevista es un eventual rebase controlado"
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha informado este sábado de la situación en la Serranía de Ronda tras el paso de las borrascas y ha aclarado, entre otros, que la presa de los Caballeros, en el municipio de Montejaque, se encuentra "permanentemente monitorizada, con vigilancia las 24 horas desde el pasado martes".
"La única posibilidad prevista es un eventual rebase controlado, un escenario contemplado dentro de la normalidad del funcionamiento de este tipo de infraestructuras", ha señalado en una atención a medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda.
Al respecto, ha añadido que como medida preventiva, se procedió este viernes al desalojo de 105 personas en la Estación de Benaoján, después de que unas 80 abandonaran sus casas previamente, ya que es el núcleo más próximo aguas abajo, una vez que el agua pasara por el interior de la cueva del Hundidero y saliera por la del Gato, para evitar así cualquier riesgo en caso de aumento del caudal del río Guadiaro.
-
Efectivos de Protección Civil de Málaga se desplazan a Casares
Un total de 19 efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local de Málaga se han desplazado a Casares tras ser requeridos por el 112 para apoyar en las tareas requeridas como consecuencia del paso de las últimas borrascas por este municipio.
Hasta el lugar, se han desplazado seis vehículos, incluida una Unidad de Coordinación Móvil (UCM), equipados con elementos para reforzar las comunicaciones y, en caso de que fuera necesario, ayudar a la evacuación de la población.
Esta ayuda se suma a los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos que están trabajando desde esta mañana en San Martín del Tesorillo (Cádiz) y que se suman al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos desplegado para colaborar en la atención a las incidencias registradas por la lluvia de los últimos días en este municipio. La dotación desplazada está formada por una autobomba rural pesada, un vehículo ligero y un remolque con material de rescate en lámina de agua.
-
586 personas desalojadas en la provincia de Málaga a causa del temporal
En Málaga, la cifra de desalojados es de 586. En la población de Secadero se ha establecido un dispositivo de emergencia formado por efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y Bomberos del Consorcio, que permanecerán en el lugar por si volvieran a quedar incomunicados para garantizar la atención de todos los vecinos.
La Guardia Civil ha dispuesto también el pueblo un helicóptero. En esta localidad se ha habilitado un albergue provisional en el gimnasio del colegio con un centenar de camas por si tuviera que ser utilizado, en Ronda preocupa la situación de la carretera A-374, vía utilizada por los servicios de emergencia, por un socavón de seis metros en el kilómetro 0.
-
La Junta llama a la prudencia ante el temporal y destaca la actuación de los servicios de emergencia
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha trasladado este sábado un mensaje de tranquilidad y prudencia ante el tren de borrascas que está afectando a la provincia, especialmente a la Serranía de Ronda y al Valle del Guadiaro, y ha destacado la coordinación de los distintos operativos de emergencia desplegados para hacer frente al temporal.
Navarro se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda, donde ha expresado las condolencias del Gobierno andaluz a la familia de la mujer hallada sin vida en el río Turvilla, vecina de Sayalonga y de origen torremolinense, y ha agradecido el trabajo de todos los efectivos implicados en el dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil.
-
Juanma Moreno pide a Montero el Fondo de Contingencia para paliar “las pérdidas millonarias” por la borrasca
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedirá al Gobierno que libere el Fondo de Contingencia para paliar las "pérdidas millonarias" en la comunidad por la borrasca.
Durante una rueda de prensa en Córdoba, el líder andaluz ha declarado que, aunque ahora lo primordial es ayudar a los vecinos afectados por los efectos del temporal, todas las administraciones deben empezar a pensar en cómo trabajar en la reconstrucción de las zonas dañadas.
Por este motivo, Moreno ha indicado que solicitará a la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que movilice el Fondo de Contingencia.
-
La Guardia Civil vigila la presa del Hundidero, en la localidad de Montejaque
-
Cortes de la Frontera tras "los movimientos y zumbidos" en la zona: "El municipio no está en peligro"
El municipio malagueño de Cortes de la Frontera ha aclarado en relación con los "movimientos y zumbidos constantes" en la zona que el municipio "no está en peligro".
En un publicación en redes sociales, el Ayuntamiento ha informado a la población, a quienes han dado las "gracias por la paciencia y compresión", de que "es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas", al tiempo que han precisado que a las 05.25 horas de este sábado desde el Área de Seguridad mantenían una conversación con los científicos del CSIC.
Posteriormente, sobre las 08.30 horas han indicado que retomaron "conversación para actualizar datos" y les trasladaron que "Cortes de la Frontera no está en peligro. Es normal que sintáis todos esos sonidos y movimientos porque está ocurriendo en todas partes y en zonas muy cercanas a vosotros", han señalado. De igual modo, desde el Ayuntamiento han indicado que siguen "analizando y trabajando junto al IGN".
-
Varias carreteras continúan cortadas en la provincia de Málaga
En la comarca de la Axarquía está cortada la MA-3112 (Almáchar) por deslizamiento de un talud con una situación de alto riesgo, ya que existe la posibilidad de que se produzca un desprendimiento mayor que podría llegar a cortar completamente la vía.
Ante esta situación se ha procedido al corte preventivo de la carretera, comunicándolo a la Guardia Civil y a los ayuntamientos afectados, con el fin de evitar cualquier posible accidente. Paralelamente, se están realizando trabajos de retirada de material y señalización de la zona.
En la comarca de Ronda continúan cortadas la MA-7402 (Acinipo); la MA-8306 (Benalauría); la MA-8401 (Cortes de la Frontera) y la MA-8302 (Genalguacil). También se ha cortado la MA-8406 (Benalauría paraje Venta la Leche).
-
Los parques vallados y perimetrados de Málaga permanecen cerrados
Los parques de la ciudad de Málaga que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, permanecerán cerrados este sábado ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento.
Esta clausura temporal afecta a los parques del distrito centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi; y en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.
Por su parte, también afecta al Parque del Norte en Bailén Miraflores; San Rafael y Picasso en el distrito de Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; y Parque Lineal en Campanillas. También los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.
-
La Guardia Civil corta otra carretera en Málaga por desprendimientos
La Guardia Civil ha cortado la carretera que une Benaoján con Cortes de la Frontera. Se están produciendo desprendimientos de rocas y diverso material forestal en la zona.
-
Efectivos de los bomberos de Málaga se desplazan a San Martín del Tesorillo para colaborar
Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se desplaza este sábado a San Martín del Tesorillo (Cádiz) para colaborar en la atención a las incidencias registradas por la lluvia de los últimos días.
Así, los efectivos de los bomberos de Málaga se suman al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) desplegado para la citada colaboración, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.
-
La Junta despliega máquinas para suministrar agua potable en Málaga y Cádiz
La EMA desplegó ayer en San Martín del Tesorillo (Cádiz) y hoy en el entorno de El Secadero (Málaga) máquinas generadoras de agua capaces de producir agua potable a partir de la humedad ambiental.
La Agencia adquirió el pasado mes de diciembre dos de estos equipos, de tecnología andaluza, con el objetivo de utilizarlos en situaciones de emergencia, según han indicado desde la Junta.máquinas generadoras de agua con capacidad para suministrar agua potable a partir de la humedad ambiental.
-
La línea de Cercanías Málaga-Álora continúa suspendida
En la línea C-2 Málaga-Álora, y como consecuencia de las condiciones meteorológicas y su impacto en la infraestructura por las fuertes lluvias y vientos, continúa suspendida la circulación de los trenes.
En el caso de la línea C-1, Málaga-Fuengirola, la circulación está abierta y normalizada.
-
La provincia de Málaga tiembla tras la borrasca Leonardo: se registran terremotos en varios pueblos
El seísmo de mayor magnitud se ha registrado en el municipio de Gaucín, en la comarca de la Serranía de Ronda. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se produjo a las 00.50 horas de este sábado, alcanzó una magnitud 3 y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad, siendo percibido por vecinos de la zona.
Durante la madrugada también se han contabilizado otros temblores de menor intensidad en distintos puntos de la provincia, como Montejaque (1,7), Villanueva del Trabuco (1,5), Manilva (1,7), Jubrique (2,2), Cuevas del Becerro (1,7) y Casares, donde se produjeron dos movimientos sísmicos de 2,1 y 2,5 de magnitud.
-
Aviso naranja este sábado por fuertes lluvias en la provincia de Málaga
De nuevo la comarca de Ronda, sobre el que pesó el nivel rojo el pasado miércoles, está afectada por el nivel naranja, con la previsión de hasta 80 litros acumulados en 12 horas.
El aviso se prolonga desde las 12:00 horas del sábado hasta la medianoche. El agua se ve acompañada también del aviso por fuertes vientos, de hasta 90 kilómetros por hora.
La situación es igualmente preocupante en Costa del Sol y Guadalhorce. En este espacio, entre las 15:00 horas y las 21:00 horas hay previsión de vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En el caso de la lluvia, la alerta es amarilla, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12:00 horas y la medianoche, y acumulados de 50 litros en 12 horas.
En Antequera y la Axarquía también aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros. En la comarca antequerana también se prevén fuertes lluvias.