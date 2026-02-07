La borrasca Marta llega a la provincia de Málaga, en directo | Registrados varios terremotos durante la noche

Tras el paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Málaga, que se ha cobrado la vida de una persona y ha dejado cientos de desalojados, este sábado en el que vuelven a saltar las alarmas con la llegada de Marta.

Esta nueva borrasca vuelve a poner el foco en la comarca de Ronda, sobre el que pesó el nivel rojo el pasado miércoles, está afectada este sábado por el nivel naranja, con la previsión de hasta 80 litros acumulados en 12 horas.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe una situación de "peligro importante", sin que se descarte llegar a los 100 litros en todo el episodio.

El aviso se prolonga desde las 12:00 horas del sábado hasta la medianoche. El agua se ve acompañada también del aviso por fuertes vientos, de hasta 90 kilómetros por hora.