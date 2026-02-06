Localizan el cadáver de Carolina, la mujer que fue arrastrada por el río en Sayalonga

La Guardia Civil continúa buscando a la mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga.

Los peores presagios acaban de confirmarse. El amplio dispositivo que desde la tarde del pasado miércoles buscaba a Carolina, una mujer arrastrada por el río en Sayalonga, acaba de localizar su cadáver a un kilómetro del punto en el que cayó al agua.

El hallazgo ha sido confirmado por el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en sus redes sociales, y por la Guardia Civil, si bien eluden precisar la identidad.

Hace apenas unos minutos, los miembros del dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil en Sayalonga ha hallado un cuerpo sin vida y están efectuando las gestiones para la identificación del mismo — Javier Salas (@FJavier_Salas) February 6, 2026

"Hace apenas unos minutos, los miembros del dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil en Sayalonga han hallado un cuerpo sin vida y están efectuando las gestiones para la identificación del mismo", ha precisado.

Quien sí ha confirmado la muerte de Caro, como era conocida, es el Ayuntamiento de Torremolinos. Por medio de un comunicado oficial, el Consistorio ha expresado su "profunda consternación" por el fallecimiento de Carolina, vecina del municipio.

"Con profundo pesar acabamos de conocer la triste noticia de la localización del cadáver de Carolina, vecina de Torremolinos", ha dicho la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a través de sus perfiles sociales, añadiendo: "Tras días de intensa búsqueda, se ha producido el peor de los desenlaces. Mi pésame sincero a su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos en los que es difícil encontrar consuelo. Descanse en paz”.

Caro es la primera víctima mortal que deja a su paso la borrasca Leonardo, que ha causado estragos en Andalucía, con más de 8.000 desalojados e importantes daños.

En el intento por rescatar a su perro, que previamente había caído al río Turvilla, Caro se lanzó al interior del cauce, con la mala suerte de ser arrastrada por el fuerte caudal.

Su cuenta en redes sociales es un reflejo fiel de quién era. Una mujer entregada al yoga. Siempre aparece sonriente, descalza, conectada con la naturaleza. Era la responsable de Orgánica, un espacio donde además de instructora de yoga, vendía diferentes productos naturales.

Precisamente, en la web de Orgánica la definen como "una estudiosa autoproclamada del cuerpo y la mente, que siempre está explorando los principios subyacentes de las conexiones y los patrones de movimiento del cerebro y el cuerpo humano como seres relacionales encarnados".

"Caro es terapeuta de yoga registrada, educadora de movimiento, trabajadora corporal y especialista en terapia somática", detallan, a nivel profesional.

Desde la tarde del miércoles, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil y voluntarios han mantenido activo un amplio dispositivo de búsqueda en el entorno de Sayalonga.