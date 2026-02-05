Resuelto el caso de los atracos a taxistas en Málaga: hay cinco detenidos y uno es menor de edad

Dos agentes de Policía Nacional con uno de los detenidos. Policía Nacional

Las claves nuevo Generado con IA Cinco personas han sido detenidas por los recientes atracos a taxistas en la barriada de Palma-Palmilla de Málaga, incluyendo un menor de edad. La Policía Nacional realizó cinco registros en Málaga capital y Benalmádena, con la participación de 60 agentes de distintos grupos y unidades especializadas. Los presuntos autores pedían un taxi hacia Palma-Palmilla y, al llegar, asaltaban a los conductores con armas de fuego, cuchillos y táser para robarles la recaudación. La identificación de los sospechosos se logró mediante reconocimientos fotográficos y huellas dactilares; se han intervenido armas blancas y la investigación continúa.

Había preocupación en el sector del taxi en Málaga por los últimos atracos que han sufrido en la barriada de Palma-Palmilla en la capital. Han sido tres robos con violencia o intimidación a los taxistas.

La Policía Nacional ha informado este jueves que ha detenido a cinco personas como presuntos autores, entre los que se encuentra un menor de edad.

Los agentes han hecho cinco registros, cuatro en la zona norte de Málaga capital y otro en Benalmádena. Han participado, detallan, 60 agentes en una operación desarrollada conjuntamente por el Grupo de Atracos de la Comisaría Provincial de Málaga y agentes de la Comisaría de Distrito Norte, con la colaboración de Medios Aéreos, Guías Caninos, Policía Científica, UPR y efectivos de varios grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

El modus operandi era el siguiente. Entre dos y cuatro personas pedían un taxi en cualquier punto de la ciudad y le decían que les llevara a Palma-Palmilla.

Cuando llegaban, y apoyados por más personas, sacaban armas de fuego, cuchillos y dispositivos táser y le quitaban toda la recaudación al taxista.

Dos de los robos fueron el 17 de enero, de madrugada y por la mañana, y otro el 25 de enero por la noche.

Se ha identificado a los presuntos culpables por los reconocimientos fotográficos y por huellas dactilares en uno de los taxis atracados.

La Policía señala que en esos registros, aparte de detener a estas cinco personas, han intervenido armas blancas y que la investigación sigue abierta.