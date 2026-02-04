Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga, en directo | Buscan a una mujer que podría haber caído al río en Sayalonga

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento".

"Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes sociales.

Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña debido al temporal de lluvia que viene azotando a la comarca de la Serranía.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha destacado que todas las actuaciones preventivas, especialmente las orientadas a evacuar de forma preventiva a personas de zonas inundables, han conseguido que no se hayan producido incidencias graves.

Fernández ha recordado que desde el Ayuntamiento se viene trabajando en acciones preventivas en zonas rurales durante toda la noche y este miércoles, así como con reuniones con el 112, con la delegada provincial y con la Policía Local.

De igual modo, la alcaldesa ha agradecido la colaboración ciudadana, y ha incidido en que se sigan las recomendaciones del 112, especialmente la de evitar los desplazamientos innecesarios: "Hay muchos carriles que están cortados, hay desprendimientos en las zonas rurales y eso ya se sabía que iba a pasar. Anunciarlo, hacer acciones preventivas, que la ciudadanía colabore, hace posible que no tengamos incidentes graves", ha expuesto.