Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga, en directo | Buscan a una mujer que podría haber caído al río en Sayalonga
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hasta la madrugada de este miércoles la alerta roja en la comarca de Ronda, con acumulados de hasta 200 litros.
Sol y Guadalhorce y Axarquía permanecen bajo el aviso naranja y Antequera está en amarillo.
El riesgo máximo de inundaciones y de lluvias torrenciales se mantiene activo en la comarca de Ronda durante todo este miércoles, 4 de febrero.
Tras la activación del aviso rojo en esta zona la pasada madrugada, las lluvias no han dejado incidencias especialmente graves hasta el momento.
Más allá de la comarca rondeña, el resto del territorio malagueño se encuentra afectado por niveles naranja (Sol y Guadalhorce y Axarquía) y amarillo (Antequera). Al tiempo, persisten las alertas por fuertes rachas de viento.
-
Estos son todos los municipios de Málaga que no tendrán clase mañana
Tras la oleada de confusiones, la Junta de Andalucía ha hecho pública la lista de municipios que mañana no tendrán actividad lectiva:
Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra. Ronda, Montecorto, Serrato, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera, Torremolinos, Teba, Alcaucín, Periana, Almargen y Cañete La Real.
-
Colegios cerrados en Ronda, Costa del Sol, Guadalhorce y varios municipios de Antequera y Axarquía
La Junta de Andalucía ha confirmado los municipios en los que permanecerán cerrados los colegios este jueves. Se trata de las localidades de las comarcas de Ronda, la Costa del Sol y Guadalhorce. La excepción en este territorio es Málaga capital, donde se recupera la normalidad. Algo extensible a la Axarquía y Antequera, aunque con algunas excepciones. En concreto, no habrá clases en Alcaucín, Periana, Almargen y Cañete La Real, así como el CEIP de Teba.
-
Buscan a una mujer que podría haber caído al río en Sayalonga
La Guardia Civil busca desde hace varias horas a una mujer de 40 años que podría haber caído al río en el municipio malagueño de Sayalonga. Las tareas de búsqueda se han extendido hasta el vecino municipio de Algarrobo, que se encuentra hacia el sur. Agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil y vecinos del pueblo se encuentran inspeccionando las márgenes del río, según confirma la alcaldesa, Natacha Rivas.
-
La Universidad de Málaga vuelve a la normalidad este jueves
La Universidad de Málaga retoma este jueves la normalidad en su actividad presencial en todos sus centros y para todos sus colectivos.
Así lo ha confirmado la institución en sus redes sociales. "Somos conscientes de la situación de algunos estudiantes procedentes de determinadas zonas que pueden seguir experimentando dificultades de movilidad, especialmente relacionadas con el funcionamiento del transporte público", explica la UMA.
Por este motivo, en los casos en los que estén programados exámenes, pruebas de evaluación u otras actividades académicas de carácter obligatorio, "el profesorado debe tener en consideración estas posibles incidencias y adoptar soluciones alternativas que eviten perjuicios académicos al estudiantado afectado que justifique su ausencia".
-
El error que ha vuelto loco a los padres de Málaga capital: primero sin clase y luego con clase
El consejero Antonio Sanz ha dicho claramente en la rueda de prensa que en Málaga capital había mañana jueves clases presenciales.
Sin embargo, de forma casi instantánea han empezado a llegar mensajes a los padres de colegios públicos de Málaga capital por Ipasen diciendo que no había clases mañana.
El desconcierto ha sido total.
Ahora están llegando, de nuevo, mensajes por Ipasen reconociendo que ha sido un error. "Por error, únicamente a los equipos directivos de Málaga capital se les incluyó en un envío previo el mensaje de mantenimiento de la suspensión que no estaba dirigido a este municipio", indican en el mensaje de Ipasen.
En el resto de la provincia sigue la confusión porque Sanz ha asegurado que hay municipios en los que no habrá clase, pero a esta hora aún no han precisado cuáles son, al margen de los de la comarca de Ronda.
-
Lío máximo con la apertura de los colegios en Málaga capital
Frente al mensaje trasladado por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que apuntaba la reapertura de los colegios en Málaga capital este jueves, una vez pasado lo peor de la borrasca Leonardo, son decenas los mensajes que están recibiendo profesores y padres que informan de la suspensión de las clases presenciales.
-
Málaga mantendrá este jueves cerrados los parques vallados; abren los mercados
Los edificios y equipamientos sociales, culturales, deportivos o de atención a la ciudadanía, así como los mercados municipales de Málaga capital volverán a abrir sus puertas este jueves con normalidad. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento, que ha destacado la ausencia de incidencias de gravedad en la ciudad.
Sin embargo, los parques que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, continuarán cerrados como medida preventiva ante el aviso amarillo por viento y lluvia previsto desde la próxima medianoche hasta las 17:59 horas, así como por fenómenos costeros hasta las 19:59 horas.
-
Habrá clases mañana jueves en la provincia de Málaga salvo en la comarca de Ronda y municipios de la Costa del Sol y el Guadalhorce
El consejero Antonio Sanz acaba de anunciar que las clases volverán mañana jueves en la provincia de Málaga. Habrá clases en los colegios e institutos. Pero no en todos los lugares. Se mantendrán los cierres en la comarca de Ronda "por riesgo de lluvia y viento y porque las carreteras esrtán muy afectadas".
Tampoco habrá colegios en algunos municipios de las comarcas Sol y Guadalhorce por riesgos de lluvia torrencial y acumulada que Sanz no ha precisado.
En Málaga capital sí habrá clases con normalidad. T
"La intención es volver a la normalidad en la actividad lectiva presencial salvo donde haya riesgos por lluvia o viento", ha dicho el consejero.
-
Nuevos deslizamientos de tierra y cortes de carretera en la zona de Ronda
Las intensas lluvias caídas en la comarca de Ronda ha aumentado el número de incidencias en las carreetras de la zona. De acuerdo con los datos aportados por la Diputación provincial, en la MA-7402, subida a Acinipo, se ha producido un deslizamiento que afecta a la plataforma de la carretera y ha generado un importante escalón en la calzada, lo que ha obligado a su corte total.
También se ha cortado al tráfico de nuevo la carretera MA-8401, a la salida de la travesía de Benaoján, pk 2, por un desprendimiento de tierras sobre la calzada.
Y se ha producido un deslizamiento en la carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique, en torno al pk 10, que afecta a la plataforma, a uno de los carriles, dejando un importante hueco.
También se ha cortado la MA-8307 en el tramo de Atajate a Jimera de Libar por un desprendimiento sobre la calzada y hay una afectación a la plataforma de la carretera MA-9300 a El Colmenar, debido a un deslizamiento de tierras. De momento se ha restringido mediante balizamiento a un solo carril y se está observando su evolución.
-
Los bomberos del Consorcio Provincial realizan 40 intervenciones
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han realizado un total de 40 intervenciones desde las 21:00 horas de ayer martes hasta las 19.00 horas de este miércoles.
La zona más afectada ha sido Ronda, con diez actuaciones, la mayoría por desprendimientos, saneamiento de cornisas y árboles caídos. Ocho intervenciones en Estepona; cinco en Casares; otras cinco en Antequera; tres en Vélez; dos en Arriate. Se enumeran otras salidas en Gaucín, Carratraca, Jimera de Líbar, Sierra de Yeguas, Periana, El Burgo y Torremolinos.
-
Ronda pide "no bajar la guardia" tras el paso de la borrasca Leonardo
El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento".
"Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes sociales.
Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña debido al temporal de lluvia que viene azotando a la comarca de la Serranía.
La alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha destacado que todas las actuaciones preventivas, especialmente las orientadas a evacuar de forma preventiva a personas de zonas inundables, han conseguido que no se hayan producido incidencias graves.
Fernández ha recordado que desde el Ayuntamiento se viene trabajando en acciones preventivas en zonas rurales durante toda la noche y este miércoles, así como con reuniones con el 112, con la delegada provincial y con la Policía Local.
De igual modo, la alcaldesa ha agradecido la colaboración ciudadana, y ha incidido en que se sigan las recomendaciones del 112, especialmente la de evitar los desplazamientos innecesarios: "Hay muchos carriles que están cortados, hay desprendimientos en las zonas rurales y eso ya se sabía que iba a pasar. Anunciarlo, hacer acciones preventivas, que la ciudadanía colabore, hace posible que no tengamos incidentes graves", ha expuesto.
-
Alfarnate informa de daños en sus caminos rurales
El Ayuntamiento de Alfarnate ha informado de desperfectos en la localidad tras el paso de la borrasca Leonardo. En concreto, hablan de caminos rurales dañados por las intensas lluvias, caída de pinos y el desbordamiento del río a su paso por la depuradora.
-
El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Málaga, en fotos
-
Las lluvias de la borrasca Leonardo obligan a un desembalse en Casasola
Este jueves 5 de febrero, la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural va a proceder a la apertura de los desagües de fondo de la presa de Casasola a partir de las 9.00 horas para desembalsar el pantano tras las últimas precipitaciones que ha traído la borrasca Leonardo.
La operación, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de sus redes sociales, se desarrollará durante 24 horas.
-
Los servicios de emergencias del 112 atienden 94 incidencias en Málaga
La cifra de incidencias atendidas desde la pasada madrugada por el servicio de emergencias 112 Andalucía en la provincia de Málaga sigue creciendo. De acuerdo con el último balance dado a conocer por la Junta de Andalucía, son ya 94 actuaciones. A nivel regional, Cádiz, con 189, y Granada, con 119 son las zonas más afectadas.
-
Casares pide suspender clases el jueves por el temporal, que tiene incomunicada la zona de Secadero
El Ayuntamiento de Casares (Málaga) ha pedido a la Junta que suspenda también este jueves las clases en los dos centros del municipio que "sigue muy afectado por el paso de la borrasca 'Leonardo'" y que tiene al núcleo urbano de El Secadero incomunicado por carretera al estar cortadas las vías que lo conectan con la provincia malagueña y con la de Cádiz.
Así lo han indicado desde el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales, en el que señalan que el alcalde, Juan Luis Villalón, ha solicitado a la Junta de Andalucía la suspensión de las clases tanto en el CEIP Blas Infante de Casares como en el de Los Almendros en El Secadero, núcleo en el que normalmente residen unas 1.500 personas.
-
La Junta decidirá a las 18.00 horas la posible reapertura de los colegios este jueves
La Junta de Andalucía evaluará a las 18:00 horas si se mantienen suspendidas o se reanudan las clases presenciales en colegios e institutos el jueves, debido a las condiciones meteorológicas y el riesgo de escorrentías.
-
Alfarnate, pendiente de su río, desbordado al paso de la depuradora
El Ayuntamiento de Alfarnate ha informado de que el paso de la borrasca Leonardo ha provocado diversos desperfectos en el municipio, entre ellos daños en caminos rurales por las intensas lluvias, la caída de pinos que ha afectado a la pista de pádel y el desbordamiento del río a su paso por la depuradora; en los próximos días se llevará a cabo, han explicado, una valoración detallada de los daños con el objetivo de actuar con la mayor rapidez posible, recordando que la alerta naranja continúa vigente hasta las 00:00 horas de esta noche y pasará a alerta amarilla durante la jornada de mañana, por lo que se ruega a la ciudadanía extremar la precaución, seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios, manteniéndose desde la alcaldía un contacto permanente con Emergencias de Andalucía y con los guardas fluviales para el seguimiento continuo del estado de los cauces, informándose de cualquier novedad a través de los canales oficiales.
-
La Guardia Civil colabora en la evacuación de vecinos de Cortes de la Frontera
Agentes de la Guardia Civil están colaborando a lo largo de este miércoles en las tareas de evacuación y desalojo de vecinos afectados por las fuertes lluvias y la crecida de los ríos en diferentes puntos de la provincia. Uno de ellos es Cortes de la Frontera, el municipio más afectado por el paso de la borrasca Leonardo.
-
140 personas más desalojadas en la provincia de Málaga por "prevención": son de zonas como Ronda, Cañete La Real o Bobadilla
Según informa el 112, se ha ordenado el desalojo preventivo de 140 personas en la provincia de Málaga, concretamente, en los municipios de Cortes de la Frontera, Ronda, Estación de Jimera de Líbar, en Cañete La Real, Bobadilla y varios campista justo al cauce del Guadalmansa. Todos han sido trasladados a casa de familiares y hoteles. Además, se ha habilitado un albergue provisional en El Fuerte de Ronda. Cruz Roja ha instalado cincuenta camas sin que por el momento haya sido necesario recurrir a ellas.