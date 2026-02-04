Lío máximo con la reapertura de los colegios este jueves en Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Confusión en Málaga capital sobre la reapertura de colegios tras la borrasca Leonardo, con mensajes contradictorios entre autoridades y centros. Profesores y padres reciben notificaciones de suspensión de clases presenciales en barrios como Campanillas y Puerto de la Torre. La Consejería de Educación primero confirma la suspensión en algunos centros y luego rectifica, asegurando que sí habrá clases. El consejero Antonio Sanz había limitado la suspensión a la comarca de Ronda y algunos municipios de la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce.

Frente al mensaje trasladado por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que apuntaba la reapertura de los colegios en Málaga capital este jueves, una vez pasado lo peor de la borrasca Leonardo, son decenas los mensajes que están recibiendo profesores y padres que informan de la suspensión de las clases presenciales.

Una confirmación trasladada por los diferentes canales de la Consejería de Educación y que está provocando un lío considerable entre padres y profesores.

Los mensajes, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, confirman a los profesionales de determinados colegios de Campanillas y Puerto de la Torre, entre otros barrios, que las clases siguen interrumpidas este jueves.

Sin embargo, minutos después el propio departamento autonómico está remitiendo una rectificación, en la que se modifica el pronunciamiento inicial y se precisa que sí habrá clases.

Hay que recordar que Sanz ha informado este miércoles de que la anulación de la actividad lectiva presencial se limitaba a la comarca de Ronda, la más afectada, y algunos municipios de la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce.