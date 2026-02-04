Leonardo no se marcha: la Aemet mantendrá el aviso amarillo por lluvias y viento este jueves en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias en Málaga para este jueves, debido a la borrasca Leonardo. Se esperan precipitaciones de hasta 40 mm en 12 horas en las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, con probabilidad de entre el 40% y el 70% de lluvias intensas. El aviso por lluvias estará activo desde las 00:00 hasta las 18:00 horas del 5 de febrero, recomendando extremar la precaución. También hay avisos amarillos por viento y fuerte oleaje en Sol y Guadalhorce Costa, con rachas de hasta 70 km/h y olas de hasta tres metros.

Si están hartos de la lluvia que está dejando la borrasca Leonardo, les tengo que trasladar malas noticias. La Aemet ha activado un nuevo aviso para este jueves, esta vez de nivel amarillo, por lluvias, ante la previsión de precipitaciones localmente significativas durante las próximas horas.

El aviso se extiende a las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 40 milímetros en un periodo de doce horas.

Según la información facilitada por la agencia estatal, la probabilidad de que se produzcan estos episodios de lluvia se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, por lo que no se descartan chubascos intensos en momentos puntuales.

El aviso permanecerá activo desde las 00:00 horas hasta las 18:00 horas del cinco de febrero, recomendándose a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y en zonas sensibles a acumulaciones de agua.

Viento y oleaje