La Junta mantiene el cierre de los colegios en Ronda y municipios de la Costa del Sol y el Guadalhorce

Los colegios e institutos volverán a abrir sus puertas este jueves en la mayor parte de la provincia de Málaga. Pero no en toda.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de que la evolución de los avisos meteorológicos para este jueves han hecho que se opte por levantar la suspensión de la actividad lectiva presencial en las comarcas de la Axarquía y Antequera. Y esto incluye Málaga capital, donde "se puede volver a la normalidad".

Sin embargo, se mantiene la cancelación de las clases en la comarca de Ronda, la más afectada por el paso de la borrasca Leonardo, con numerosos datos en las infraestructuras viarias y desalojos, y en determinados municipios de la Costa del Sol y el Guadalhorce.

En este sentido, Sanz ha aludido no sólo al riesgo de lluvias torrenciales y acumuladas en estas localidades, sino también a la incidencia prevista de las fuertes rachas de viento.

Aunque la capital de la Costa del Sol queda, inicialmente, excluida de la cancelación de clases, la realidad es que hay determinadas zonas donde la posición de la Consejería de Educación es la de mantener el cierre de los centros educativos.

Es el caso de Campanillas, donde profesores de algunos colegios están sidneo informados de la suspensión lectiva presencial para este jueves. "En el marco de la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Andalucía por el riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos, se le comunica que mañana, jueves 5 de febrero de 2026 se mantiene suspendida la actividad lectiva presencial en su centro educativo, por lo que NO debe desplazarse al mismo", se ha informado.

Algfo semejante ocurre con algunos centros de la barriada de Puerto de la Torre, cuyos profesores han recibido mensajes del mantenimiento de la suspensión.

El consejero ha recordado que es necesario mantener la precaución en las próximas jornadas, ya que la Aemet mantiene activos avisos por lluvias. Y muestra de ello es que ha pedido que no se repongan las actividades al aire libre en los colegios.

Para este jueves, por ejemplo, el nivel amarillo se extiende a las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 40 milímetros en un periodo de doce horas.

Según la información facilitada por la agencia estatal, la probabilidad de que se produzcan estos episodios de lluvia se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, por lo que no se descartan chubascos intensos en momentos puntuales.

El aviso permanecerá activo desde las 00:00 horas hasta las 18:00 horas del cinco de febrero, recomendándose a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y en zonas sensibles a acumulaciones de agua.