¿Abren los colegios este jueves en Málaga? Estos son los municipios donde los centros seguirán cerrados

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía decide que permanezcan cerrados en las comarcas de Ronda, la Costa del Sol y el Guadalhorce, así como en los municipios de Alcaucín, Periana, Almargen y Cañete la Real. Más información:

Las claves nuevo Generado con IA Los colegios e institutos seguirán cerrados este jueves en las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, excepto en Málaga capital. En Málaga capital, la Axarquía y Antequera los centros educativos abrirán, salvo en Alcaucín, Periana, Almargen, Cañete La Real y el CEIP de Teba. La decisión se debe al impacto de la borrasca Leonardo y los avisos de fuertes lluvias y viento, con nivel amarillo declarado por la Aemet. Hay riesgo de precipitaciones intensas, con acumulados de hasta 40 mm en 12 horas y peligro de fuerte oleaje en Sol y Guadalhorce Costa.

Superada la confusión generada en torno a la reapertura o no de los colegios e institutos en la provincia de Málaga, ya es posible concretar los municipios en los que se mantiene la suspensión de la actividad lectiva presencial.

De acuerdo con la información actualizada por la Junta de Andalucía, y en línea con lo expresado por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, los centros permanecerán cerrados en las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, a excepción de Málaga capital.

La decisión de mantener cerrados los colegios en los primeros territorios responde a que son las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Leonardo y a que persisten los avisos por fuertes lluvias y viento este jueves.

A Málaga capital, donde sí abrirán las instalaciones educativas, se suman todos los municipios de la Axarquía y Antequera.

No obstante, estas comarcas hay excepciones. Según los datos oficiales, atendiendo a “incidencias que impiden garantizar la seguridad de los alumnos”, los colegios estarán cerrados en Alcaucín, Periana, Almargen y Cañete La Real, así como el CEIP de Teba.

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorologfía (Aemet) mantiene el nivel amarillo en las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 40 milímetros en un periodo de doce horas.

Según la información facilitada por el organismo estatal, la probabilidad de que se produzcan estos episodios de lluvia se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, por lo que no se descartan chubascos intensos en momentos puntuales.

El aviso permanecerá activo desde las 00:00 horas hasta las 18:00 horas del 5 de febrero, recomendándose a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y en zonas sensibles a acumulaciones de agua.