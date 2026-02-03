Última hora sobre el aviso rojo en la provincia de Málaga, en directo | Suspenden todas las clases este miércoles

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que tiene previsto activar esta noche, a las 23:00 horas, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros previsto desde la próxima medianoche hasta las 23:59 horas de mañana miércoles.

Desde el Área de Recursos Humanos y Calidad se ha establecido que mañana preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo todo el personal municipal, excepto Policía Local, Bomberos o aquellos que deban desarrollar sus tareas de modo presencial en centros de trabajo que deban permanecer obligatoriamente abiertos.

Como medida preventiva, durante la jornada de mañana permanecerán cerradas instalaciones municipales como museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, recintos deportivos y espacios deportivos al aire libre.

Tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro cerrarán al público, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, también serán clausurados de forma temporal.

Esta decisión afecta a los siguientes espacios verdes: en el distrito Centro, los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez ‘Pipi’; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. Igualmente, las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes mantendrán un operativo para atender posibles incidencias.