Última hora sobre el aviso rojo en la provincia de Málaga, en directo | Suspenden todas las clases este miércoles
Se esperan acumulados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiéndose alcanzar los 200 litros en 24 horas.
Más información: Alerta roja en Ronda: se esperan hasta 200 litros de lluvia en 24 horas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar a roja la alerta por fuertes lluvias en la comarca de Ronda.
Atendiendo a la actualización de la información por parte del organismo estatal, este miércoles se esperan acumulados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiéndose alcanzar los 200 litros en 24 horas.
El aviso extremo se extiende desde las 00:00 horas de este miércoles hasta la medianoche.
-
La Junta remite mensaje Es-Alert a 47 municipios de las comarcas de Grazalema, Estrecho y Ronda
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido esta tarde a las 20.23 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía que se encuentran en los 47 municipios de las comarcas de Grazalema y Estrecho gaditano y de la serranía de Ronda en Málaga.
La EMA ha informado del aviso meteorológico activado: rojo – peligro extraordinario- y ha instado a la población a extremar la prudencia, evitar los desplaza-mientos, así como a no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.
Los municipios que han recibido esta alerta son los quince de la comarca meteorológica de Grazalema: Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alhámique, Ubrique, Villaluengo del Rosario y Zahara. Además de los seis del Estrecho gaditano: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa; mientras que en la Serranía de Ronda han sido 26: Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.
-
Renfe suprime servicios ferroviarios por la amenaza de fuertes lluvias
El paso de la borrasca Leonardo por Málaga y la activación de avisos por lluvias acumuladas de hasta 200 litros en 24 horas ha llevado a la compañía Renfe a cancelar algunos de los servicios previstos para este miércoles.
De acuerdo con la información facilitada, entre las circulaciones afectadas se encuentran los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera AV, que quedan suprimidos, sin que se garanticen medios alternativos por la situación de las carreteras.
En el caso de los trenes Media Distancia Sevilla-Málaga, Renfe precisa que los dos primeros de la mañana (salida de Sevilla a las 7.01h y de Málaga a las 7.02h) se cancelan para permitir la exploración del estado de la infraestructura.
Los viajeros del trayecto Sevilla-Málaga se dirigirán en trenes Avant, mientras que los viajeros de estaciones intermedias se encaminarán a las siguientes circulaciones.
-
Rincón de la Victoria activa el Plan Territorial de Emergencia Local
Reunido el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencia Local de Rincón de la Victoria, se ha activado el Plan Territorial de Emergencia Local en fase de preemergencia desde las 18:30 horas de este martes. Debido al riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos, este miércoles se suspenden las clases en colegios e institutos, al tiempo que estarán cerradas las guarderías y los centros de día. Asimismo, estarán cerrados los parques forestales, parques infantiles y otros espacios municipales.
-
Mijas abre el hipódromo para que las localidades más amenazadas por la lluvia puedan llevar sus animales
El Ayuntamiento de Mijas ha puesto el hipódromo a disposición de los municipios vecinos afectados por la alerta roja por lluvias con el fin de que puedan llevar a los caballos, equinos y otros animales. Con ello, buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los animales ante posibles inundaciones, desprendimientos u otras incidencias derivadas del temporal.
-
El Consorcio Provincial de Bomberos, preparado para cualquier situación de emergencia
Las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga se preparan desde esta noche ante las previsiones de temporal de viento y lluvias, especialmente ante el aviso rojo en la zona de la serranía de Ronda y la declaración de la Junta de Andalucía del Plan de Emergencia en situación operativa 2.
Se ha reforzado el personal, principalmente en las zonas del litoral, para que haya al menos 10 bomberos en cada turno. El parque de Ronda se ha reforzado con un turno extra y se va a montar un retén especial adicional en las instalaciones de Protección Civil de Cortes de la Frontera.
Del mismo modo, los jefes de los parques de bomberos más grandes como Estepona, Torremolinos y Vélez-Málaga, están desde ya operativos al frente de sus equipos en cada zona.
También está activada la unidad de rescate acuático, ubicada en la zona de Alhaurín de la Torre, preparada para cualquier intervención inminente necesaria; y la unidad acuática de Cruz Roja se ha puesto a disposición del Consorcio para colaborar en todo lo necesario y acompaña al dispositivo de bomberos.
-
El Ayuntamiento de Torremolinos activa el plan municipal de emergencia y suspende actos
El Ayuntamiento de Torremolinos ha activado desde esta tarde el Plan Municipal de Emergencia.
Queda suspendida toda actividad lúdica, cultural, deportiva y de ocio en el municipio tanto en interior como al aire libre. Asimismo, permanecerán cerrados centros e instalaciones municipales así como parques y jardines. Únicamente se prestará atención para aquellos servicios estrictamente necesarios en el Ayuntamiento (Plaza Blas Infante, s/n) y en el Centro de Coordinación Operativa Local, ubicado en el Palacio de Congresos.
Desde el Ayuntamiento de Torremolinos añaden que se facilitará a los empleados municipales que no sean esenciales el desempeño de sus funciones para hacerlas compatibles con las medidas establecidas.
También apuntan que en caso de extrema necesidad y si las circunstancias así lo obligaran, se habilitará el Palacio San Miguel para alojar a los ciudadanos.
-
Mañana también cerrarán en Málaga capital los mercados municipales, las salas de estudio y la Caja Blanca
El Ayuntamiento de Málaga ha informado esta tarde que mañana cerrarán los mercados municipales, las salas de estudio y la Caja Blanca por el aviso naranja por lluvias que ha decretado Aemet.
Esto se suma a lo que ya habían dicho a las 16:00, cuando comunicaron el cierre de parques y equipamientos sociales, culturales y deportivos.
-
¿Qué ocurre con el personal de los centros de salud y los hospitales?
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comunicado al personal sanitario de la obligación de acudir a sus puestos de trabajo de manera presencial pese a las alertas meteorológicas que hay activadas para este miércoles. Así queda recogido en una instrucción remitida al personal, en el que se justifica esta decisión en que se trata de "un servicio esencial".
No obstante, se precisa que en los supuestos en los que "resulte objetivamente imposible la incorporación al puesto de trabajo por causa de fuerza mayor, debidamente acreditada (cortes de carretera, suspensión del transporte público, indicaciones de las autoridades competentes u otras circunstancias análogas), la persona trabajadora deberá comunicarlo de forma inmediata a su Centro".
En estos casos, la no incorporación "tendrá la consideración de ausencia justificada".
-
Estepona activa el Plan Territorial de Emergencia Local (PETEL) en fase de preemergencia
Ante el aviso naranja por fuertes lluvias en la Costa del Sol, el Ayuntamiento de Estepona ha activado el Plan Territorial de Emergencia Local (PETEL) en fase de preemergencia (situación operativa 0).
-
Coín pide a la Aemet distinguir el Valle del Guadalhorce de la Costa del Sol en los avisos meteorológicos
El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha remitido una carta a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la que ha vuelto a solicitar que el Valle del Guadalhorce cuente con avisos meteorológicos propios, ya que hasta el momento se hace siempre unido a la Costa del Sol.
"Tenemos que seguir mejorando y trabajando para dar la mayor certidumbre y servicio de prevención de emergencias a nuestros vecinos, y la unión de Costa del Sol y Valle del Guadalhorce impide concretar ciertos avisos, como el viento y las tormentas en invierno, o también en el caso de las alertas por altas temperaturas en verano, que son muy diferentes a las de la costa", ha destacado.
-
Alhaurín de la Torre activa el Plan Municipal de Emergencias
A las 14:45 horas ha quedado activado el Plan Municipal de Emergencias de Alhaurín de la Torre en situación operativa 1, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población ante el riesgo existente.
Entre las medidas preventivas adoptadas se encuentra el cierre de parques, jardines, el cementerio municipal y las pistas polideportivas, así como la suspensión de las actividades deportivas al aire libre y de los talleres de la Casa de la Juventud, entre otras iniciativas municipales.
Asimismo, los servicios municipales mantienen un dispositivo de vigilancia y prevención que contempla posibles cortes de accesos, puentes y zonas sensibles del municipio en caso de que se produzcan riesgos de desbordamientos, en función de la evolución de la situación.
-
Málaga capital cerrará mañana parques y equipamientos sociales, culturales y deportivos
El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que tiene previsto activar esta noche, a las 23:00 horas, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros previsto desde la próxima medianoche hasta las 23:59 horas de mañana miércoles.
Desde el Área de Recursos Humanos y Calidad se ha establecido que mañana preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo todo el personal municipal, excepto Policía Local, Bomberos o aquellos que deban desarrollar sus tareas de modo presencial en centros de trabajo que deban permanecer obligatoriamente abiertos.
Como medida preventiva, durante la jornada de mañana permanecerán cerradas instalaciones municipales como museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, recintos deportivos y espacios deportivos al aire libre.
Tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro cerrarán al público, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, también serán clausurados de forma temporal.
Esta decisión afecta a los siguientes espacios verdes: en el distrito Centro, los del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez ‘Pipi’; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. Igualmente, las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes mantendrán un operativo para atender posibles incidencias.
-
El COAC del Carnaval de Málaga suspende la sesión de este miércoles
El COAC del Carnaval de Málaga suspende la sesión de este miércoles, la cuarta semifinal, según ha comunicado la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga a diferentes grupos. Este miércoles venían grupos de la Linea de la Concepción, Villanueva de Algaidas o Estepona, por lo que de esta forma se evitan los desplazamientos.
Previsiblemente, a la espera de confirmación oficial, se pasa la sesión al jueves, cuando parece que la situación mejorará. El fallo de los finalistas se dará, por tanto, ante una situación excepcional, menos de 24 horas antes del comienzo de la Gran Final.
-
Cierran los parques, jardines y monumentos en Ronda
El Ayuntamiento de Ronda ha anunciado la suspensión de todas las actividades municipales previstas para este miércoles, así como el cierre de los parques, jardines y monumentos. La medida afecta, igualmente, al cementerio, la biblioteca, las instalaciones deportivas, talleres socioculturales, centros cívicos municipales y el centro municipal del mayor.
-
Ronda desaloja de forma preventiva varias zonas rurales ante el riesgo de inundaciones
El Ayuntamiento de Ronda ha desalojado de forma preventiva a los vecinos de viviendas de varias zonas rurales, tales como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz, ante el riesgo de inundaciones tras decretarse el aviso rojo por lluvias para este miércoles.
-
Torrox activa el Plan de Emergencia Municipal ante el aviso naranja en la Axarquía
El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha activado el Plan de Emergencia Municipal ante el aviso naranja por lluvias y viento previsto para este miércoles 4 de febrero. Ha informado de que, desde la próxima madrugada, permanecerán plenamente operativos los efectivos de la Policía Local, Protección Civil y los servicios operativos municipales, así como los dispositivos de los servicios básicos relacionados con las infraestructuras, el abastecimiento de agua y la limpieza viaria.
-
La UMA suspende las clases este miércoles
La Universidad de Málaga (UMA) ha tomado la decisión de suspender todas las actividades previstas este miércoles ante las previsiones meteorológicas adversas que afectan a la provincia. De este modo, todos los centros e instalaciones permanecerán cerrados.
-
Avisan por Ipasen de la suspensión de las clases y la posible docencia telemática
Tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de la suspensión mañana de las clases en toda la provincia de Málaga, el sistema Ipasen de la Consejería de Educación está enviando mensajes a los padres de los alumnos matriculados en centros públicos.
En este mensaje señalan que la actividad lectiva presencial está suspendida mañana, que nadie se desplace a los colegios e institutos y que "se activará, en su caso, la docencia telemática conforme a lo previsto en su proyecto educativo".
Afirman que irán informando "a lo largo de la mañana" de la docencia telemática.
-
Hasta 150 litros acumulados en 24 horas en la parte occidental de Sol y Guadalhorce
Sin alcanzar el nivel máximo de riesgo ya activado en Ronda para todo este miércoles, la comarca Sol y Guadalhorce se encuentran afectadas por la alerta naranja, sin que se descarten cambios en las próximas horas. De acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta zona se esperan acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y de hasta 150 litros en 24 horas. Se precisa, no obstante, que esta estimación afecta principalmente a la mitad occidental de la zona, mientras que en el resto se esperan acumulados de 40 litros en 12 horas.
-
Alerta por inundaciones en el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol
Juanma Moreno ha informado de que tanto el Valle del Guadalhorce como la Costa del Sol se encuentran entre las zonas donde el riesgo de inundación este miércoles es mayor.