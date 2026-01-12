La Junta acelera el Plan Ventilla: 17,11 millones para mejorar la potencia eléctrica y renovables en la Costa del Sol

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha incluido el Plan Ventilla en la Unidad Aceleradora de Proyectos para reforzar la electrificación en la Costa del Sol Occidental. El plan contempla una inversión de 17,11 millones de euros para construir una nueva subestación y cuatro líneas eléctricas subterráneas de 66 kV. Las infraestructuras permitirán atender nuevas demandas urbanísticas, industriales y de centros de datos, mejorando la calidad y capacidad del suministro eléctrico con energías renovables. El proyecto generará 65 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo durante la construcción de la subestación y las líneas eléctricas.

La Junta de Andalucía ha aprobado este lunes en el Consejo de Gobierno incluir el Plan Ventilla, para atender las nuevas demandas de la Costa del Sol Occidental, en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).

Este plan de inversión está compuesto por infraestructuras eléctricas promovidas por E-Distribución Redes Digitales SLU (Endesa). Además, está compuesto por actuaciones aprobadas en la planificación eléctrica 2021-2026 y que están incluidas en el Plan de Inversión 2026-28 de la empresa distribuidora.

Las obras en el Plan Ventilla tienen el objetivo de reforzar la capacidad de electrificación de la Costa del Sol occidental, permitiendo un mayor suministro de electricidad procedente de fuentes renovables, mejorando la calidad del suministro y proporcionando soporte a la red existente, incrementando la capacidad para permitir futuras conexiones y nuevas oportunidades de implantación de servicios y actividades económicas.

El proyecto permitirá atender nuevas demandas en la zona de la Costa del Sol Occidental como desarrollos urbanísticos, industriales o centros de datos, y dará mayor capacidad de evacuación de generación renovable, además de reforzar la calidad de suministro a la Costa del Sol y alrededores.

El Plan Ventilla contempla dos actuaciones principales. En primer lugar, la construcción de la nueva Subestación Ventilla 220/66 kV, situada junto a la subestación de transporte de REE 220 kV, que se encuentra en tramitación, según han informado en un comunicado.

Por otra parte, la construcción de cuatro nuevas líneas de 66 kV distribuidas en dos dobles circuitos, con una longitud de unos seis km, íntegramente en subterráneo. Estos cuatro circuitos que comparten trazado conectarán la nueva subestación Ventilla a las subestaciones Elviria, Mijas, Cortijo Colorado y Fuengirola.

La inversión total prevista en este plan asciende a 17,11 millones de euros. La construcción de la subestación implicará 32 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo durante el tiempo de construcción previsto de dos años.

La construcción de las líneas implicará generar 33 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, durante el tiempo de construcción.

Andalucía, protagonista de la transición energética

Andalucía aspira a desempeñar un papel crucial en la transición energética hacia una economía descarbonizada, donde las renovables juegan un rol fundamental, a la vez que ofrece una oportunidad para la innovación tecnológica y la reindustrialización, la generación de empleo y el crecimiento económico.

En este contexto, las redes eléctricas de distribución resultan esenciales para atender desarrollos empresariales, industriales y de otro tipo como urbanísticos o de centros de datos.

Los distribuidores, como titulares de las redes de distribución, son responsables de la construcción, la operación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución, así como de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad.