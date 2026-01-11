El Gobierno reconoce que no hay protocolo para retirar vehículos pesados averiados de la A-7 y admite los atascos

La portavoz provincial del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha cargado este viernes contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras reconocer, en una respuesta parlamentaria por escrito, que no existe un protocolo específico para la retirada de vehículos pesados averiados en la A-7. Una situación que, según admite el propio Ejecutivo, ha llegado a provocar retenciones de hasta diez horas en la provincia, como ocurrió el pasado 5 de noviembre.

En su respuesta parlamentaria al PP, el Gobierno de España adjunta además un cuadro con los datos de las retenciones registradas en la A-7 en la provincia de Málaga, principalmente en el tramo entre la Axarquía y la capital, durante varios días de finales de octubre y noviembre de 2025.

En concreto, recoge atascos el 30 de octubre, 5, 10, 11 y 12 de noviembre, todos en horario de mañana y en sentido creciente, con tramos afectados que alcanzan hasta más de doce kilómetros de longitud y retenciones que, en el caso del 5 de noviembre, se prolongaron desde las 6:41 hasta las 16:12 horas. Estos datos oficiales, incluidos por el propio Ejecutivo en su contestación al Grupo Popular, evidencian, al parecer del PP, la magnitud de los episodios de congestión sufridos en la A-7 en esos días.

Incapacidad

Para Pérez de Siles, esta respuesta supone “el reconocimiento explícito de la inacción y la incapacidad del Gobierno para poner fin a los atascos kilométricos que se repiten a diario en la A-7”, tanto en la zona este de Málaga como en la Costa del Sol occidental. “No es aceptable que el Gobierno sanchista condene a los malagueños a acumular casi 22 horas de atascos en apenas cinco días por simples averías”, ha criticado.

La dirigente popular ha recordado que esas más de 22 horas de retenciones han sido reconocidas oficialmente por el Ejecutivo y corresponden a cinco grandes atascos registrados entre octubre y noviembre. “Llevamos siete años denunciando esta situación y la única respuesta del Gobierno es admitir que no ha hecho nada por resolverla”, ha subrayado.

En este sentido, Pérez de Siles ha acusado a Moncloa de “despreciar” a Málaga. “Somos un motor económico al que quieren echar el freno de mano, pero no lo vamos a consentir. Seguiremos dando voz a los miles de malagueños que cada día pierden horas en las carreteras de la provincia por el sectarismo de Sánchez”, ha afirmado.

La portavoz provincial del PP también ha recordado las actuaciones planteadas por instituciones gobernadas por su partido, como la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la capital y Rincón de la Victoria, que han impulsado un estudio técnico con propuestas de actuación urgente valoradas en 14 millones de euros. “Para esto dicen que no hay dinero, pero sí lo hay para contentar a los socios independentistas”, ha reprochado.

Por último, ha señalado que el PP mantiene activas campañas de recogida de firmas para exigir al Gobierno “medidas urgentes que descongestionen la zona este de Málaga” y para reclamar la bonificación del peaje de la Costa del Sol, “el más caro de España y que ha vuelto a subir desde el 1 de enero por encima de la inflación”.