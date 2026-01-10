Muere un motorista de 53 años en Manilva (Málaga): chocó contra el quitamiedos

Las claves nuevo Generado con IA Un motorista de 53 años falleció este sábado tras salirse de la autovía A-7 en Manilva (Málaga) y chocar contra el quitamiedos. El accidente ocurrió en el kilómetro 1.086 de la A-7, en dirección a Cádiz, sobre las 10:36 horas, según el 112 Andalucía. En otro suceso, un hombre de 59 años murió el viernes por la noche tras un choque frontal entre dos vehículos en la carretera A-7054 en Cártama. En el accidente de Cártama, otras tres personas fueron trasladadas al hospital Clínico Universitario de Málaga.

Segundo accidente mortal en las carreteras malagueñass en apenas unas horas. Un hombre de 53 años de edad ha muerto este sábado tras salirse de la autovía A-7 por la que circulaba en el municipio malagueño de Maniva, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente vial se ha producido en el kilómetro 1.086 de la citada vía en dirección a Cádiz sobre las 10:36 horas, cuando varios conductores han alertado del choque del motorista contra el quitamiedos.

Al lugar han acudido efectivos de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su fallecimiento en el lugar, junto con Guardia Civil.

Otro hombre

Un hombre de 59 años de edad también ha muerto a última hora del viernes en un accidente de tráfico en la localidad malagueña de Cártama, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 21:57 horas, cuando dos vehículos han chocado frontalmente en la carretera A-7054 en el kilómetro 10. Al lugar han acudido cuatro unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con Bomberos del Consorcio provincial de Málaga para liberar a uno de los implicados y Guardia Civil.

Los sanitarios han evacuado a dos hombres de 30 y 34 años, junto con una mujer de 28, al hospital Clínico Universitario y han certificado el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.