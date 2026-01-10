Un hombre de 59 años muere en una colisión frontal en Cártama (Málaga): hay tres heridos

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 59 años falleció en un choque frontal entre dos vehículos en la carretera A-7054, en el kilómetro 10, en Cártama (Málaga). El accidente se produjo sobre las 21:57 horas del viernes, según informó el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía. Tres personas resultaron heridas: dos hombres de 30 y 34 años y una mujer de 28, quienes fueron trasladados al hospital Clínico Universitario. Bomberos y Guardia Civil acudieron al lugar para liberar a uno de los implicados y asistir en la emergencia.

Un hombre de 59 años de edad ha muerto a última hora del viernes en un accidente de tráfico en la localidad malagueña de Cártama, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 21:57 horas, cuando dos vehículos han chocado frontalmente en la carretera A-7054 en el kilómetro 10.

Al lugar han acudido cuatro unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con Bomberos del Consorcio provincial de Málaga para liberar a uno de los implicados y Guardia Civil.

Los sanitarios han evacuado a dos hombres de 30 y 34 años, junto con una mujer de 28, al hospital Clínico Universitario y han certificado el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.