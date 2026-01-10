Fatal arranque de 2026 en las carreteras malagueñas: tres muertos y tres heridos en accidentes este fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas han fallecido y tres han resultado heridas en accidentes de tráfico ocurridos en Málaga durante el primer fin de semana de 2026. El accidente más reciente tuvo lugar en Benahavís, donde un hombre de 44 años murió tras la colisión entre una moto y un coche en la A-397. Otros dos siniestros mortales ocurrieron en Cártama y Manilva, afectando a hombres de 59 y 53 años respectivamente. Entre las principales causas de los accidentes en la provincia destacan la conducción distraída, la velocidad inadecuada y la fatiga.

Mal arranque de 2026 en las carreteras malagueñas. En apenas 24 horas, tres personas han perdido la vida sobre el asfalto en la provincia de Málaga. La última, un hombre de 44 años fallecido en un accidente de tráfico entre una moto y un coche en la localidad malagueña de Benahavís, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido en la carretera A-397 sobre las 16:00 horas de este sábado, cuando los dos vehículos han colisionado en el kilómetro 28. Al lugar ha acudido un helicóptero del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con el equipo médico de Ronda, y efectivos de Guardia Civil y Policía Local. Sin embargo, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

A su fallecimiento hay que sumar otras dos personas que han perdido la vida y tres que han resultado heridas en otros dos accidentes de tráfico. El primer siniestro mortal tuvo lugar a última hora del viernes en la localidad de Cártama. Un hombre de 59 años falleció tras una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A -7054, a la altura del kilómetro 10. El aviso se recibió sobre las 21:57 horas.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro unidades del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos del Servicio Andaluz de Salud, bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, que tuvieron que liberar a uno de los implicados, y agentes de la Guardia Civil. Como consecuencia del impacto, dos hombres de 30 y 34 años y una mujer de 28 resultaron heridos y fueron evacuados al Hospital Clínico Universitario, mientras que los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima mortal en el lugar del accidente.

El segundo accidente mortal se produjo en la mañana de este sábado en la autovía A-7, a su paso por el municipio de Manilva. Un hombre de 53 años perdió la vida tras salirse de la vía por la que circulaba y chocar contra el quitamiedos. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1.086, en sentido Cádiz, sobre las 10:36 horas, cuando varios conductores alertaron al Servicio de Emergencias 112.

Al lugar acudieron efectivos del Servicio Andaluz de Salud, que certificaron el fallecimiento del motorista, junto con agentes de la Guardia Civil, encargados de instruir las diligencias.

Estos 3 fallecimientos marcan un fatal arranque de año en las carreteras malagueñas. Este viernes, la DGT publicaba el balance de 2025, con 35 muertes en las vías de Málaga, 15 de ellos motoristas. Así, los expertos advirtieron de que la conducción distraída aparece como el elemento más repetido en los accidentes mortales, presente en el 35,29% de estos siniestros, seguida de la velocidad inadecuada con un 29,41%. También se han detectado entre las causas el cansancio o el sueño, los adelantamientos antirreglamentarios y la conducción negligente, entre otros factores.