Si tienes algunos de estos apellidos comunes en Andalucía, desciendes de los visigodos: aquí, la lista completa
El paso de los godos por España, con el lógico proceso de latinización, ha dejado muchos apellidos con esta raíz en la comunidad andaluza.
Las claves
Varios apellidos comunes en Andalucía, como Álvarez, Gómez, Ramírez y González, tienen origen visigodo.
Los visigodos, pueblo germano oriental, se asentaron en la península ibérica desde el siglo V y dejaron huella en los apellidos locales.
Muchos de estos apellidos derivan de nombres y palabras germánicas que hacen referencia a conceptos como poder, protección, guerrero o linaje.
La lista incluye apellidos como Bermúdez, Gutiérrez, Rodríguez, Suárez, Salas y otros con raíces germánicas y significado propio.
Aunque muchos menos comunes que los apellidos árabes, romanos e incluso judíos, es más que probable que muchos de ustedes que viven en Andalucía tengan origen visigodo. Al menos esto es lo que se deduce si usted se apellida Álvarez, Gómez o Ramírez, entre otros.
Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, que a su vez pertenecen a los pueblos germánicos orientales y que vivieron dentro del Imperio Romano durante la antigüedad tardía.
Irrumpieron en España a partir del siglo V y crearon un reino independiente (con capital en Toledo) que permaneció hasta la invasión musulmana de 711. Y suyo es el origen de muchos de los apellidos comunes de las ocho provincias andaluzas.
Aquí os dejamos una lista de apellidos de origen visigodo
- Álvarez. Derivado del nombre Álvaro o Álvar, del germánico "alwars" (de "ala" o "alla", que significa "todo") y "warja" (que significa "defensa").
-
Arnaldo. Del germánico "Arnowald" o "Arnoald" se compone de los radicales "Arn" que significa "águila" y "waldar" que significa "el que tiene el poder del águila, el dominio, el gobierno".
-
Beltrán. Proviene de "Berth" que significa "luminoso, brillante, famoso" y "hramn" que significa "cuervo".
-
Bermúdez. (Germánico). Significa "oso preparado para el combate".
-
Bernardo. (Germánico) Significa "hijo de Bermund, Bermudo, Beremundus o Bermudus" que significa "guerrero protector".
-
Gómez. (Germánico). Significa "hijo de Gome, o Gomero, ambos hipocorísticos de Gumersindo". "Gome" a su vez proviene de la raíz visigoda "guma" que significa "hombre".
-
González. Procede del visigodo "Gunthisalbus" (el elemento "gunp" significa "batalla").
-
Gutiérrez. (Germánico). Significa "hijo de Guter, Gutier o Gutierre".
-
Juárez. (Germánico). Véase "Suárez".
-
Manrique. (Germánico). Proviene de "manrich" que significa "hombre poderoso".
-
Meléndez. (Germánico). Significa "hijo de Melendo" y proviene de "ermenegildo".
-
Méndez.
-
Menéndez. (Germánico). Procedente del nombre "Menendo" y este a su vez del visigodo "Hermenegildus" o "Hermenegildo".
-
Ramírez. (Germánico). Proviene del nombre de pila "Radamir" "consejo famoso" o también "descendiente de Ramiro".
-
Ramiro. (Germánico). Hay varias teorías. Unos dicen que proviene de "Radamir" que significa "consejo famoso". Otros sostienen que de "Ranemirus" o "Ranimirus" que significa "brillante, ilustre".
-
Ramón. (Germánico) Proviene de "Raginmund" que significa "consejo protector".
-
Recaredo. (Germánico). Significa "el consejero del rey". Variante: "Recarey" (apellido gallego).
-
Rico. (Germánico). Derivado del étimo "ric" que significa "poderoso".
-
Rodrigo. (Germánico). Proviene de "Hrodric" donde "hrod" traduce "gloria" y "ric" "poderoso".
-
Rodríguez. Significa "hijo o descendiente de Ruy o Rodrigo".
-
Roque (Germánico). Proviene de rohon que significa "rugir, bramar, fragor", o sea "el grito de guerra".
-
Salas (Germánico). Proveniente de "salla" que significa "caserío o lugar fortificado".
-
Sandino.
-
Suárez (Germánico). De origen visigodo, que significa "hijo o descendiente de Suero". A su vez "Suero" proviene del visigodo "surhari" el cual se descompone en "sur" que significa "sur" y "hari" que significa "ejército", o sea "ejército del Sur".
-
Tello (Germánico). Significa "apropiado, conveniente".
-
Ubaldo
-
Xifré (Germánico).