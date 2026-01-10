Si tienes algunos de estos apellidos comunes en Andalucía, desciendes de los visigodos: aquí, la lista completa

El paso de los godos por España, con el lógico proceso de latinización, ha dejado muchos apellidos con esta raíz en la comunidad andaluza.

Aunque muchos menos comunes que los apellidos árabes, romanos e incluso judíos, es más que probable que muchos de ustedes que viven en Andalucía tengan origen visigodo. Al menos esto es lo que se deduce si usted se apellida Álvarez, Gómez o Ramírez, entre otros.

Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, que a su vez pertenecen a los pueblos germánicos orientales y que vivieron dentro del Imperio Romano durante la antigüedad tardía.

Irrumpieron en España a partir del siglo V y crearon un reino independiente (con capital en Toledo) que permaneció hasta la invasión musulmana de 711. Y suyo es el origen de muchos de los apellidos comunes de las ocho provincias andaluzas.

Aquí os dejamos una lista de apellidos de origen visigodo