Ouigo elimina 15.000 plazas entre Madrid y Andalucía hasta el 22 de enero: cómo reclamar y alternativas

La compañía de alta velocidad aduce motivos "operativos" para tomar esta decisión, que afecta a las conexiones con Sevilla y Málaga.

Las claves
Ouigo elimina 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía, incluyendo rutas hacia Málaga y Sevilla, hasta el 22 de enero.

La compañía anula ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis de martes a jueves en los trayectos Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga.

Los viajeros afectados pueden cambiar su billete gratuitamente o cancelarlo, recibiendo el reintegro y una indemnización de hasta el 200% según la anticipación.

Renfe ha activado servicios especiales con trenes AVLO a precios reducidos, y reforzará la oferta en función de la demanda para cubrir las rutas afectadas.

Los ajustes "operativos" anunciados por la compañía de alta velocidad Ouigo van a afectar de lleno a miles de malagueños que tenían previsto viajar a Madrid hasta el próximo 22 de enero.

En concreto, según los datos manejados por la propia entidad, en las próximas semanas quedan eliminadas 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía, incluyendo no sólo la Costa del Sol como punto de destino y salida, sino también Sevilla.

Las modificaciones en la oferta de servicios en el corredor sur se extienden entre este viernes 9 de enero y el 22 de enero. Las mismas suponen la anulación de ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas​.

"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", indicaron fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.

Esta oscila entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo. La devolución del coste del billete y la indemnización se ingresa de manera inmediata en la cuenta con la que se realizó el pago.

Conocida esta drástica determinación, Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur para atender a los viajeros afectados debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo Ouigo.

De esta manera, la firma habilitará dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO "a precios reducidos", que parten inicialmente de los 7 euros desde este viernes. El primero de ellos está previsto que parta a las 12:00 desde la capital, mientras que el segundo saldrá desde Sevilla a las 17:17.

La empresa ha avanzado que, en función de la demanda, reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.