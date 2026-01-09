Ouigo elimina 15.000 plazas entre Madrid y Andalucía hasta el 22 de enero: cómo reclamar y alternativas

Las claves nuevo Generado con IA Ouigo elimina 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía, incluyendo rutas hacia Málaga y Sevilla, hasta el 22 de enero. La compañía anula ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis de martes a jueves en los trayectos Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. Los viajeros afectados pueden cambiar su billete gratuitamente o cancelarlo, recibiendo el reintegro y una indemnización de hasta el 200% según la anticipación. Renfe ha activado servicios especiales con trenes AVLO a precios reducidos, y reforzará la oferta en función de la demanda para cubrir las rutas afectadas.

Los ajustes "operativos" anunciados por la compañía de alta velocidad Ouigo van a afectar de lleno a miles de malagueños que tenían previsto viajar a Madrid hasta el próximo 22 de enero.

En concreto, según los datos manejados por la propia entidad, en las próximas semanas quedan eliminadas 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía, incluyendo no sólo la Costa del Sol como punto de destino y salida, sino también Sevilla.

Las modificaciones en la oferta de servicios en el corredor sur se extienden entre este viernes 9 de enero y el 22 de enero. Las mismas suponen la anulación de ocho servicios diarios de viernes a lunes en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga y seis servicios diarios de martes a jueves en las mismas rutas​.

"Desde Ouigo mantenemos un firme compromiso con la calidad del servicio y lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", indicaron fuentes de la compañía, que han resaltado que esta medida, comunicada con antelación a los afectados, busca garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Los viajeros podrán elegir entre cambiar su billete de forma gratuita o cancelarlo, recibiendo el reintegro del coste del billete más una indemnización que varía según la anticipación de la cancelación.

Esta oscila entre el 200% del valor del billete y el 50% del mismo. La devolución del coste del billete y la indemnización se ingresa de manera inmediata en la cuenta con la que se realizó el pago.

🚆🔄 ¿Te han afectado las cancelaciones de Ouigo?



En Renfe activamos trenes Avlo especiales en el corredor Sur.



🎟️ Desde 7€.



👉 https://t.co/u5ar5R49qZ pic.twitter.com/A2TurWfKuf — Renfe (@Renfe) January 8, 2026

Conocida esta drástica determinación, Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur para atender a los viajeros afectados debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo Ouigo.

De esta manera, la firma habilitará dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO "a precios reducidos", que parten inicialmente de los 7 euros desde este viernes. El primero de ellos está previsto que parta a las 12:00 desde la capital, mientras que el segundo saldrá desde Sevilla a las 17:17.

La empresa ha avanzado que, en función de la demanda, reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.