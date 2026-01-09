Málaga cierra 2025 con 35 muertos en carretera: suben los accidentes mortales y se disparan los heridos

Las claves nuevo Generado con IA Málaga cerró 2025 con 35 fallecidos en siniestros de tráfico, dos menos que en 2024, pero aumentaron los accidentes mortales y los heridos, alcanzando un total de 66 víctimas. La conducción distraída y la velocidad inadecuada son los principales factores de los accidentes mortales, presentes en el 35,29% y 29,41% de los casos respectivamente. Las colisiones entre vehículos en marcha representan más de la mitad de los fallecidos; la mayoría de las víctimas eran conductores y la edad media fue de 40 años. Los motoristas y ciclistas aumentaron su presencia entre las víctimas mortales, mientras que la mayoría de los accidentes ocurrieron en carreteras convencionales y durante las franjas de mañana y tarde.

La provincia de Málaga cerró 2025 con 35 fallecidos en siniestros de tráfico en carretera, según el balance de la Dirección General de Tráfico, con datos contabilizados en un máximo de 24 horas tras el accidente. Aunque el número de muertos baja en dos respecto a 2024, la siniestralidad empeora en otros indicadores: los accidentes mortales pasan de 32 a 34 y el total de víctimas sube de 48 a 66, impulsado por un fuerte repunte de heridos tanto hospitalizados como no hospitalizados.

El informe refleja además que la intensidad de tráfico aumentó un 2,38% en 2025. En el análisis de factores concurrentes, la DGT señala de nuevo la conducción distraída como el principal elemento observado, presente en el 35,29% de los siniestros mortales, seguida de la velocidad inadecuada con un 29,41%, recordando que en un accidente suelen confluir varios factores y por eso el cómputo global supera el 100%.

Por tipo de siniestro, las colisiones entre vehículos en marcha concentran la mayor parte del impacto: representan el 51,43% de los fallecidos y la gran mayoría de los heridos en accidentes mortales, según los porcentajes del documento. En cuanto al perfil, la edad media de las víctimas mortales se sitúa en 40 años y la mayoría de fallecidos eran conductores (28), por delante de ocupantes (6) y peatones (1). Además, el balance contabiliza siete fallecidos que no utilizaban elementos de seguridad, un 20% de las víctimas mortales.

Uno de los datos más llamativos del año es el peso de los usuarios vulnerables. En la tabla referida a conductores víctimas, los motoristas de más de 125 cc suman 15 fallecidos en 2025, y los ciclistas contabilizan 3 fallecidos. El propio documento resalta el incremento de motoristas respecto a 2024 y el aumento de ciclistas fallecidos, mientras cae el número de peatones muertos.

La localización también dibuja una tendencia nítida. De los 34 accidentes mortales, 22 se registraron en carreteras convencionales, frente a 11 en autovías y autopistas libres y 1 en autopista de peaje. Y cuando se observa la lesividad por tipo de vía, las vías convencionales concentran 22 fallecidos y la mayor carga de heridos.

Por franjas horarias, los periodos de mañana y tarde acumulan más accidentes y fallecidos: de 07:00 a 13:59 se registran 11 accidentes y 12 fallecidos, y de 14:00 a 19:59 otros 11 accidentes con 11 fallecidos.