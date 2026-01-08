Las obras del tejado de la Catedral de Málaga alcanzan su ecuador: terminarán en 2027 tras 22 millones de inversión

Las claves nuevo Generado con IA Las obras del tejado de la Catedral de Málaga han alcanzado su ecuador y se prevé que finalicen a finales de 2027, con una inversión total de entre 22,5 y 23 millones de euros. La financiación de la intervención proviene de la colaboración público-privada, incluyendo aportaciones de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación, la Fundación Unicaja, empresas y donaciones particulares. Ya se ha completado la estructura de la cubierta de la nave principal y el crucero, y han comenzado los trabajos en la girola, la balaustrada perimetral y la fabricación de tejas cerámicas curvas. Las obras también contemplan mejoras como la nueva iluminación, sistemas contraincendios y la culminación del frontón de la fachada principal, preservando el valor histórico y artístico de la catedral.

Las obras del tejado de la Catedral de Málaga ya han llegado al ecuador de su intervención y estará terminada a finales de 2027. Así lo han informado este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y la de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, junto al obispo de Málaga, José Antonio Satué, y el deán de la catedral, José Manuel Ferrary.

Los trabajos comenzaron en abril de 2024. Su presupuesto actualizado a 2026 es de entre 22,5 a 23 millones de euros, esta gran intervención en las cubiertas de la Catedral de la Encarnación de Málaga, promovida por el Arzobispado de Málaga y el Cabildo Catedralicio.

Se financia mediante la colaboración público privada, que incluye las aportaciones de la Junta de Andalucía, que asciende a 5,3 millones de euros, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2021-2027; el Ayuntamiento, con 4,5 millones; la Diputación, que va a destinar 3,5 millones.

También con fondos propios del propio Cabildo Catedralicio y la Diócesis de Málaga y la Fundación Unicaja, a los que hay que sumar las donaciones y patrocinios de grandes empresas, así como de ciudadanos particulares.

Avance de las obras

Las obras, según han informado las responsables del Gobierno andaluz, "avanzan a buen ritmo". Así, han finalizado ya la estructura de la cubierta de la nave principal y del crucero de la catedral, y están comenzando a intervenir en la de la girola y en la construcción de la balaustrada perimetral.

También están trabajando en las cubiertas intermedias, y han comenzado la fabricación de las tejas cerámicas curvas que van a recubrir las cubiertas. Asimismo, están realizando los trabajos preparatorios para la instalación de la nueva iluminación y los sistemas contraincendios.

Al mismo tiempo están realizando actuaciones que permitirán terminar el pórtico y culminar el frontón que remataba la fachada principal de la catedral, según el proyecto original de Antonio Ramos, así como el acortamiento de los brazos de las cubiertas del crucero, con el fin de reducir su impacto visual y adaptarlo a las exigencias de protección antiincendios exigidas por el Servicio de Bomberos.

"La Catedral de la Encarnación de Málaga, uno de los corazones de la ciudad y uno de los monumentos más visitados, es uno de los bienes culturales más destacados del patrimonio histórico-artístico andaluz. Protegida como Bien de Interés Cultural, urgía frenar su deterioro y promover su realce en el marco patrimonial del casco histórico de la capital malagueña", han señalado.

Historia de la Catedral de Málaga

Cabe recordar que la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga comenzó a construirse en 1528 y se terminó en 1782. Es una obra inacabada a la que le falta el remate de la fachada principal y completar la torre sur, hecho que, con el tiempo, ha venido a dotar al templo del aspecto singular que lo caracteriza.

Este inmueble es la síntesis de estilos arquitectónicos entre los que prevalece el Renacimiento sobre el primer gótico de la antigua fábrica y los elementos barrocos añadidos desde principios del siglo XVIII. Posee una planta rectangular de tres naves con capillas laterales en todo el perímetro de la iglesia salvo los pies, con crucero sensiblemente resaltado, girola y ábside poligonal.

Por su singularidad, tanto artística como histórica, la Catedral de Málaga fue declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto de 3 de junio de 1931.