La borrasca Francis dispara las reservas hídricas de los embalses de Málaga: consiguen 43 hectómetros en 10 días

La borrasca Francis desbordó ríos, tiró árboles, cortó carreteras e inundó casas, pero también ha disparado las reservas de los embalses de la noche a la mañana. En concreto, en 10 días han conseguido más de 40 hectómetros.

El pasado 28 de diciembre, los siete pantanos estaban al 49,83% de su capacidad, con 300,57 hectómetros cúbicos almacenados. Esto significa que en unos 10 días, las reservas han subido en 43,3 hectómetros, ya que actualmente están al 56,9% de su capacidad y suman 343,3 hectómetros cúbicos.

Por otro lado, la diferencia con respecto al mismo periodo del año pasado es aún más significativa, ya que entonces apenas se alcanzaban los 173 hectómetros cúbicos, reflejo de la severa sequía que arrastraba la provincia.

Cabe señalar que la situación hídrica de los pantanos es muy buena. En concreto, hacía años que no se regsitrarabn estos parámetros en pleno mes de enero, según el delegado territorial de Agricultura y Agua de la Junta de Andalucía, Fernando Ferández Tapia-Ruano,

De mayor a menor cantidad de agua, el embalse de Guadalteba es el que más reservas tiene. Está al 57,9% de su capacidad con 88,7 hectómetros. Hace 10 días estaba al 53% de su capacidad y contaba con algo más de 80 hectómetros.

La segunda posición es para el embalse de la Viñuela, el más grande de la provincia, que se sitúa al 46,7% con 76,8 hectómetros, una cifra sensiblemente mejor que la del año pasado.

El Conde de Guadalhorce y el embalse del Guadalhorce empatan en reservas en la tercera posición. Ambos cuentan con algo más de 52 hectómetros. Eso sí, el primero está al 78% de su capacidad y el segundo al 42%.

Cabe señalar que el Conde se ha beneficiado en gran medida, puesto que, según los datos de la Red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en una semana esta presa ha ganado 16 hectómetros.

La Concepción es la siguiente en este ranking, ya que se encuentra al 83,73% de su capacidad y tiene 48,1 hectómetros. Cabe recordar que el pasado 5 de enero la presa ubicada en Istán fue desembalsada por las lluvias registradas y se produjeron aportes al cauce del río Verde.

De esta manera, el Limonero y Casasola siguen en el último puesto con 12 hectómetros cada uno. El primero se encuentra al 86% de su capacidad y el segundo al 56,8%.

Asimismo, el embalse de Casasola, pese a ser uno de los que menos agua contiene, va a ser desembalsado este jueves, según informó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado.

El procedimiento controlado y extraordinario tiene el objetivo de eliminar los sedimentos que hayan podido entrar como consecuencia de las fuertes lluvias.

El desagüe será de unos 20 metros cúbicos por segundo, lo que supondrá unas maniobras similares a las que se llevaron a cabo en 2025, sin ningún tipo de problema.

Los embalsese llevaban años sin registrar estos datos en enero

El delegado de Agricultura y Agua destacó ayer que "hacía años que no contábamos con estos parámetros en un mes de enero, pues la borrasca Francis ha dotado a nuestros embalses de 35 hectómetros cúbicos, una cantidad muy importante". Además, recordó que desde el 1 de diciembre de 2025 hasta la actualidad los pantanos de Málaga han recogido 65 hectómetros cúbicos.

"Sin duda, estos datos nos van a venir muy bien de cara a la primavera y el verano, cuando el consumo de agua comienza a incrementarse de manera notable. Sin embargo, hemos pasado por cinco años muy duros y críticos donde hemos tenido que llevar a cabo restricciones en el sector agroganadero, limitaciones en el llenado de piscinas e incluso cortes de suministro de agua en algunos puntos de la provincia", señaló.

Asimismo, apuntó que desde la Junta van a continuar haciendo una buena gestión del agua, "manteniendo nuestro plan de infraestructuras hídricas para garantizar el abastecimiento y los usos agrícolas, turísticos e industriales que se le pueda dar; pero al mismo tiempo todos debemos seguir tomando conciencia del buen uso que debemos dar a los recursos hídricos".