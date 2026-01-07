Detenido e ingresado en prisión por abusar de una menor de 16 años en un baño compartido en un hostal en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 37 años ha sido detenido y enviado a prisión provisional sin fianza por presunta agresión sexual a una menor de 16 años en un hostal de Málaga. El suceso ocurrió en Nochevieja, en un hostal donde tanto el detenido como la víctima, ambos extranjeros, estaban alojados y compartían baño. El hombre siguió a la menor hasta el baño compartido y le realizó tocamientos íntimos sin su consentimiento, aunque no hubo penetración. La menor denunció los hechos, la policía detuvo al sospechoso y el juzgado ha decidido que la joven no tendrá que volver a declarar en el juicio.

Un hombre de 37 años ha sido detenido y ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en un hostal en Málaga capital en Nochevieja.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tanto el supuesto agresor como la víctima son extranjeros y estaban alojados en el mismo hostal, que no dispone de baños privados en las habitaciones sino compartidos.

La menor fue al baño, el supuesto agresor la siguió y, una vez dentro, empezó a hacerle tocamientos en zonas íntimas sin el consentimiento de la menor. No llegó a haber penetración.

La joven lo denunció, fue la policía, lo detuvo y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga acordó el ingreso en prisión.

La menor explicó lo que había ocurrido en el juzgado y no tendrá que volver a declarar cuando sea el juicio, evitando así de nuevo un momento desagradable.