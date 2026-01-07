Seis heridos en el choque frontal entre dos vehículos en Antequera

Una imagen de archivo de un camión de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.

Seis personas resultaron heridas en un choque frontal entre dos turismos en la carretera A-384, en Antequera. El accidente ocurrió el martes a las 20:30 horas, en el kilómetro 115 de dicha vía. Cinco de los ocupantes quedaron atrapados y fueron rescatados por los bomberos. Los heridos, cuatro hombres y dos mujeres, fueron trasladados al hospital de Antequera y al Hospital Regional.

El primer gran accidente de tráfico del año en Málaga se ha saldado, afortunadamente, sin víctimas mortales.

Se produjo ayer martes a las 20:30 en el kilómetro 115 de la carretera A-384 en el término municipal de Antequera.

Una persona llamó al servicio de emergencia 1-1-2 alertando de que dos turismos habían chocado de forma frontal.

En su interior había seis personas, de las cuales cinco habían quedado atrapadas. Hacia el lugar se desplazaron rápidamente miembros de Bomberos del Consorcio, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y de Mantenimiento de la Vía.

Los bomberos rescataron a los heridos -cuatro hombres y dos mujeres- y fueron evacuados al hospital de Antequera y al Hospital Regional.