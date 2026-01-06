El servicio del Metro de Málaga costará el año que viene al bolsillo de los andaluces 36 millones más que el de Sevilla

Un simple dato para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del Metro de Málaga. La Junta de Andalucía pagará el año que viene la friolera de 98,2 millones de euros para garantizar la explotación comercial y el funcionamiento del suburbano de la capital de la Costa del Sol.

Así queda plasmado en el Presupuesto autonómico para 2026, en el que se desmenuzan, entre otros aspectos, las principales inversiones dibujadas en la provincia malagueña.

Si el parámetro vinculado al ferrocarril malagueño no es lo suficientemente elocuente por sí solo, basta una comparativa con la suma que se recoge para el Metro de Sevilla.

Frente a los 98,2 millones reservados para Málaga, los 62,1 millones con los que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla financia la explotación comercial del ferrocarril urbano hispalense.

36,1 millones más. Una cifra que permite medir hasta qué punto el retraso acumulado en la construcción de las líneas 1 y 2 del suburbano malagueño se deja sentir sobre el bolsillo de todos los andaluces.

La sangría económica que representa el Metro malagueño se alarga desde su puesta en servicio a mediados de 2014. La demora en el avance de los trabajos y, como consecuencia, en el inicio comercial de la infraestructura, así como los sobrecostes, obligaron a la Junta a pactar con los socios privados unas nuevas y contundentes condiciones económicas.

La clave de esa relación contractual, nuevamente modificada en octubre de 2020, cuando se decidió enterrar el ramal hacia el Hospital Civil (ahora en obras), desplazando la fecha de terminación de la red ferroviaria al menos hasta el año 2027, es la incorporación de unas compensaciones millonarias.

Tomando como referencia lo que ya ha abonado en solitario la Junta de Andalucía en los algo más de once años que transcurren desde que se cortó la cinta del ferrocarril malagueño, el dato asusta: casi 900 millones. Un valor que acabará por rozar los 1.000 millones al acabar 2026.

Cada viajero, 9,2 euros

Esto supone que, previendo que el Metro cierre el año 2025 con un acumulado cercano a los 98 millones de pasajeros, cada pasajero habrá supuesto un coste medio de 9,2 euros.

Esta cifra, atendiendo a la modificación contractual que sigue vigente actualmente, crecerá en otros 426 millones de euros hasta el año 2030. Y ello a razón de 101,5 millones en 2027; 105 millones en 2028, 108,2 millones en 2029, y 111,7 en 2030.

Atendiendo a estos datos oficiales, el descalabro hasta completar la ‘deuda’ contraída con la empresa concesionaria rozará los 1.500 millones de euros.

Y todo eso sin contar con las inversiones que viene asumiendo el Gobierno regional para el desarrollo de la infraestructura. Muestra de ello es que para 2026 hay reservados 52 millones para continuar las obras del trazado hacia el Civil.

Si bien en origen el modelo dejaba en manos de los privados la ejecución material de los tramos, la elevación de los costes hasta niveles inesperados llevó a la entonces Consejería de Obras Públicas a tomar cartas en el asunto, en el intento de frenar la sangría económica.

De este modo, pasó a licitar y a adjudicar de manera directa las obras de la parte del trazado que quedaba pendiente de completar. Y ello incluyó la finalización del tramo en Callejones del Perchel y El Corte Inglés, la llegada a la Alameda Principal y el ramal que ahora se dirige hacia el entorno del Hospital Civil.