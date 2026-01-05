El hongo mildiu golpea al viñedo en Málaga: cae la producción de uva y deja la facturación en 2,73 millones

El 2025 no ha sido fácil para la agricultura por la sequía, los daños causados por las danas y la subida de los costes de producción, pero los viñedos han tenido un problema añadido: el hongo mildiu.

El pasado mes de agosto ya lo avisaban desde el Consejo Regulador de Denominaciones de Origen: estaba siendo una de las vendimias “más complejas de los últimos tiempos” debido a la alta incidencia del mildiu en algunas zonas. La previsión era que se iba a reducir un 30% su cosecha.

Así, en viñedos, las pasas cerraron el año pasado con un descenso de la facturación acorde a la caída de la producción de uva para la pasificación. La facturación ha sido un 35% menor a la del año pasado (630.000 euros) con una producción de 90 toneladas.

A esto hay que sumar que también ha bajado la producción de uva para vino aunque ha compensado algo el precio, ya que el kilo estaba a 1 euro y han facturado 1,8 millones. En este caso la producción ha sido de 1.800 toneladas, según los datos de Asaja Málaga.

Por último, de uva de mesa la producción ha sido de 250 toneladas. Como el kilo costaba 1,20 euros la producción ha sido de 300.000 euros.

Por tanto, la facturación total del viñedo ha sido de 2,73 millones de euros, frente a los 2,78 millones de euros de 2024. La producción total ha sido de 2.140 toneladas.

Ayudas de la Junta de Andalucía

Para que estos agricultores puedan recuperarse, la Junta de Andalucía les dará ayudas. En concreto 551 agricultores con viñedos afectados por la plaga mildiu, se beneficiarán antes de que acabe enero de estas ayudas que suman cerca de 366.000 euros.

Zonas que han estado afectadas por el hongo mildiu

En el caso de Málaga, la incidencia del mildiu ha sido desigual entre las diferentes zonas en las que hay viñedos.

En Manilva, la Axarquía occidental y los Montes de Málaga las pérdidas han sido de hasta el 80% de la cosecha en numerosas parcelas.

En la Comarca de Antequera, la incidencia ha sido heterogénea, con explotaciones indemnes y otras con daños de hasta el 50%. Por el contrario, en la Axarquía oriental y la Serranía de Ronda la presencia del hongo ha sido mínima.