Última hora del aviso rojo por fuertes lluvias en Málaga, en directo | Riesgo de desbordamiento de los ríos
Las intensas lluvias asociadas a la borrasca Francis han disparado el caudal de los principales ríos de la provincia de Málaga.
Las intensas lluvias asociadas a la borrasca Francis han disparado el caudal de los principales ríos de la provincia de Málaga, especialmente en la cuenca del Guadalhorce, en una jornada marcada por el aviso rojo por precipitaciones fuertes en la comarca de Sol y Guadalhorce.
Los registros de la red Hidrosur y los servicios de emergencia confirman una respuesta muy rápida de los cauces, con tramos que han llegado a situarse cerca de los niveles de alerta por riesgo de desbordamiento y han obligado a activar el nivel 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.
-
El Metro suspende la línea 2 temporalmente y da servicio parcial en la línea 1
El Metro de Málaga ha suspendido temporalmente el servicio en la línea 2 y mantiene de forma parcial el servicio en la línea 1 entre las estaciones de Barbarela y Andalucía Tech desde las 16:00.
Así lo ha comunicado Metro Málaga desde sus redes sociales, desde donde irán comunicando las novedades.
-
La DGT informa de carreteras afectadas en la provincia de Málaga
En cuanto a la red viaria, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), se encuentran en nivel rojo cuatro carreteras, tres en la provincia de Cádiz (la CA-2233 en Zahora, la CA-3400 en Rota y la CA-9209 Algeciras-Los Barrios) y una en la provincia de Málaga, la MA-5403, en Ardales.
Además, se encuentra en nivel negro la A-7059 en Alhaurín el Grande. Durante a mañana la borrasca también ha condicionado la circulación en distintas vías como la A-366 en Coín, donde ha caído un árbol, en la A-7100 en Monda y la A-7250 en Tólox, en estas dos últimas por desprendimiento de ladera.
-
Incidencias en Málaga: caída de árboles, casas anegadas y desprendimientos
En Málaga se han recibido avisos desde Alhaurín el Grande, Alozaina, Ardales, Benahavís, Cártama, Coín, Cortés de la Frontera, Estepona, Igualeja, la capital, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Pizarra, Tolox y Torremolinos. Las solicitudes se han debido a obstáculos en la calzada, caída de árboles y objetos a la vía, anegaciones en viviendas y desprendimientos de laderas.
Entre las incidencias más destacadas en la provincia de Málaga, el desbordamiento del Río Guadalhorce a su paso por la Estación de Cártama del que ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, lo que ha provocado inundaciones en la zona de las Huertas, sin que haya constancia de heridos. En Estepona, esta mañana se ha atendido un aviso de Protección Civil para rescatar un vehículo sin pasajeros en el cauce del río Velerín.
-
El 112 atiende 31 incidencias en Málaga a causa de la borrasca Francis
En cuanto a incidencias, el 1-1-2 ha atendido durante la mañana de hoy un total de 59 incidencias debido al paso de la borrasca Francis por Andalucía. La provincias de Málaga (31) y Cádiz (26) han concentrado la mayor parte de los avisos que han estado relacionados fundamentalmente con las intensas precipitaciones registradas durante la jornada.
-
Cancelan la actuación Peter & Pan en el Teatro Cervantes
El Teatro Cervantes ha anunciado que cancela la obra Peter & Pan que se iba a celebrar este domingo a las 18:00.
Desde el teatro explican que las entradas podrán cambiarse para la función que tendrá lugar mañana lunes 5 de enero a las 12:00 o se podrá solicitar la devolución del dinero por la taquilla u online, en función del canal por el que se compraron.
-
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido un mensaje masivo, Es-Alert, a 27 municipios de Málaga
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce en la provincia de Málaga.
La alerta se ha remitido una vez que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo – peligro extraordinario - el aviso por lluvias en esta zona, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, que dirige Antonio Sanz.
El mensaje se ha recibido en cualquier teléfono móvil posicionado en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina,Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama,Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Monda,Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera y Torremolinos.
-
La UMA cierra las bibliotecas hasta nuevo aviso
La Universidad de Málaga ha informado a través de sus redes sociales que ha dispuesto el cierre temporal de sus bibliotecas hasta nuevo aviso.
-
Cierran muchos restaurantes del centro de Málaga
Muchos restaurantes del Centro de Málaga están cerrando sus puertas una vez finalizado el servicio de almuerzo para evitar problemas tras el aviso rojo decretado por Aemet en la capital.
-
Suspenden las fiestas y cabalgatas de esta tarde en Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores y la zona Este
El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la cancelación de las fiestas y cabalgatas previstas para esta tarde en los distritos de Ciudad Jardín, Bailén Miraflores y Este a causa del aviso rojo por lluvias.
-
Los centros comerciales de Málaga cierran sus puertas este domingo a causa del aviso rojo por lluvias
Los centros comerciales de Málaga han cerrado sus puertas en la tarde de este domingo a causa de la alerta roja por lluvias, tal y como han indicado en sus redes sociales.
-
Continúan subiendo los niveles de los ríos en Málaga
#SeguimientoMLG | 04-01-2026 / 15:20— Storm Málaga (@Storm_Malaga) January 4, 2026
Niveles ríos:#RíoGrandeLasMillanas 🔴 ↑#RíoGuadalhorceCártama 🟠 ↑#RíoGuadalhorceAljaima 🟡 ↑#RíoTurónArdales 🟡 →
-
El Ayuntamiento de Cártama habilita un pabellón para posibles desalojados por las lluvias
Se ha habilitado el pabellón de tenis de mesa de Estación de Cártama (entre la calle Verdi y la Avda. Francisco Gómez Cañete) para acoger a las personas del municipio y de localidades vecinas que se hayan visto afectadas por las inundaciones.
-
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide precaución
🔴 MÁXIMA PRECAUCIÓN, por favor.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 4, 2026
Activado por @AEMET_Esp el aviso rojo por lluvias en la comarca de Sol y Guadalhorce en Málaga.
Mandamos #EsAlert a los 27 municipios de la zona.
No cruces zonas anegadas y evita desplazamientos innecesarios. ¡No pongas en riesgo tu vida! pic.twitter.com/KRVHkV1gfR
-
Acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en doce horas en Málaga
Los últimos resúmenes de la red Hidrosur recogen acumulados superiores a 100 l/m² en 12 horas en varios puntos del valle del Guadalhorce y de la Costa del Sol Occidental, con estaciones como Fahala superando los 130–135 l/m² en 12 horas en uno de los episodios más intensos de la temporada.
Se han registrado acumulados de más de 100 l/m² en Casarabonela, alrededor de 80 l/m² en el río Turón (Ardales), más de 95 l/m² en Tolox y valores por encima de los 70–80 l/m² en distintas estaciones de Benahavís y Marbella.
-
Cortes de carreteras en el interior de la provincia a causa de las lluvias
-
Ojén corta el Puente del Tejar por el aumento del cauce del río
La Policía Local ha cortado el Puente del Tejar por el aumento del cauce del río lo que hace imposible transitar en esa zona, "por lo que rogamos a los vecinos que no hagan el intento de pasar ya que es muy peligroso en las circunstancias actuales", ha detallado el alcalde de Ojén, Juan Merino.
-
Guaro pide prudencia por el "desbordamiento inminente" de Río Grande
-
El Guadalhorce roza la alerta por desbordamiento
Los pluviómetros de Hidrosur han acumulado en pocas horas cantidades de lluvia muy significativas en el interior de la provincia, con estaciones como Casarabonela, Río Grande (Las Millanas), Majada de las Lomas o el entorno del Guadalhorce en Cártama superando ampliamente las varias decenas de litros por metro cuadrado.
-
La Aemet avisa de posibles "lluvias copiosas" a lo largo de la tarde en Málaga
Mucha atención a las lluvias copiosas en zonas de las provincias de Málaga y Cádiz, que continuarán en lo que resta del día, asociadas a la borrasca #Francis pic.twitter.com/5b1wJWflPJ— AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) January 4, 2026
-
El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga interviene en Manilva y Estepona por inundaciones
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) han llevado a cabo este domingo dos intervenciones en la Costa del Sol occidental a consecuencia de incidencias relacionadas con el aviso naranja por lluvias, que han provocado acumulación de agua y la crecida de cauces.