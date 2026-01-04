Última hora del aviso rojo por fuertes lluvias en Málaga, en directo | Riesgo de desbordamiento de los ríos

Las intensas lluvias asociadas a la borrasca Francis han disparado el caudal de los principales ríos de la provincia de Málaga, especialmente en la cuenca del Guadalhorce, en una jornada marcada por el aviso rojo por precipitaciones fuertes en la comarca de Sol y Guadalhorce.

Los registros de la red Hidrosur y los servicios de emergencia confirman una respuesta muy rápida de los cauces, con tramos que han llegado a situarse cerca de los niveles de alerta por riesgo de desbordamiento y han obligado a activar el nivel 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.