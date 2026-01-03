Última hora de las Cabalgatas de Reyes en Málaga, en directo | Los barrios de la capital adelantan sus pasacalles
El pronóstico de lluvias modifica gran parte de los horarios de las Cabalgatas de Reyes en toda la provincia durante los días 3, 4 y 5 de enero.
Más información: Así será la Cabalgata de Reyes de Málaga 2026: 1.000 participantes, 13 carrozas y 20.000 kilos de caramelos
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente están a punto de llegar a Málaga. Desde este 3 de enero y hasta el lunes 5, los grandes municipios y pueblos de la provincia comienzan a celebrar sus pasacalles y cabalgatas.
Sin embargo, el día y la hora de salida se están modificando en varios casos en función de la meteorología, con aviso amarillo por lluvias este domingo 4 de enero.
Esta previsión ha puesto en alerta a todas las localidades que celebran cada año una Cabalgata para dar la bienvenida a los Reyes Magos y repartir regalos e ilusión por todas sus calles.
Como resultado ya hay municipios que están cambiando las fechas y horarios en las que Melchor, Gaspar y Baltasar pasearán por sus calles.
-
La Guardia Real llega a Marbella
-
Alhaurín el Grande modifica la recepción de los Reyes Magos
Debido a la alerta naranja por fuertes lluvias y a las medidas de seguridad establecidas en el bando de alcaldía, se suspende la sesión de mañana (de 11:00 a 14:00 h) de la recepción de los Reyes Magos prevista para este domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala, manteniéndose la recepción en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 h.
La Gran Cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos, prevista para el 5 de enero, se celebrará según lo programado a las 17:00 h, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
-
Cientos de personas se suman a la cabalgata de Carretera de Cádiz
-
Pasacalles de Harry Potter en la Cabalgata de Cruz del Humilladero
-
Los camellos, preparados para recibir a los Reyes Magos en Cruz del Humilladero
-
Melchor, Gaspar y Baltasar ya recorren las calles de Huelin
-
La Cabalgata de Carretera de Cádiz ya recorre las calles del distrito
La Cabalgata de Huelin ya recorre las calles. Además de las tres carrozas de los Reyes, el cortejo de este año contará con la participación de 27 colectivos y un total de 1.300 personas, con 14 bateas cedidas a los colectivos del distrito, dos más que el año pasado, además de varios pasacalles, y grupos de coros.
-
Carretera de Cádiz se prepara para su Cabalgata de Reyes
La cabalgata del distrito Carretera de Cádiz se mantiene para la tarde del 3 de enero, aunque adelanta su horario a las 16:30 horas.
Además de las tres carrozas de los Reyes, el cortejo de este año contará con la participación de 27 colectivos y un total de 1.300 personas, con 14 bateas cedidas a los colectivos del distrito, dos más que el año pasado, además de varios pasacalles, y grupos de coros.
La comitiva real partirá desde el CEIP Eduardo Ocón, con el siguiente recorrido: Tomas Echeverría, Ayala, La Hoz, Sor Teresa Prat, Frigiliana, Realenga de San Luis, Camino del Pato, avenida Moliere y llegada a calle Unión Mercantil donde finalizará sobre las 20:00 horas, aproximadamente.
-
Los Reyes Magos de Oriente repartirán 16.000 kilos de caramelos en Estepona
El Ayuntamiento de Estepona informa que los Reyes Magos de Oriente repartirán 16.000 kilos de caramelos y más de 3.000 balones durante la Gran Cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad el lunes 5 de enero.
La cabalgata partirá a las 17:00 horas desde el Ayuntamiento y seguirá por la avenida Juan Carlos I, avenida Andalucía, avenida España y calle Terraza hasta llegar al Parque Botánico Orquidario, donde, alrededor de las 20:00 horas, Sus Majestades recogerán las cartas de los niños.
El Cartero Real recogerá las cartas dirigidas a los Reyes Magos este sábado 3 de enero, en horario de 17:00 a 20:00 horas, en el vestíbulo del Auditorio.
-
Las Cabalgatas de Mijas se celebrarán el lunes 5
La Cabalgata de Mijas Pueblo será la primera, a las 17.00 horas desde el Ayuntamiento. A las 17.30 horas comenzarán los pasacalles de Las Lagunas y La Cala de Mijas.
-
Marbella suspende la cabalgata de Las Chapas
Marbella se ha visto obligado a suspender el desfile previsto por el distrito de Las Chapas, prevista para la tarde de este domingo día 4, después de que Aemet haya elevado a naranja el nivel de la alerta por lluvias.
-
Rincón de la Victoria celebra su cabalgata el 5 de enero
La Cabalgata de Reyes Magos de Rincón de la Victoria contará este año con hasta ocho carrozas, además de un tren, y se repartirán más de 10.000 kilos de caramelos.
La primera y quizás la más destacada es que la cabalgata saldrá desde La Cala del Moral, cambiando el sentido habitual del recorrido, y finalizará en Torre de Benagalbón, concretamente en el Parque Infantil Jaime Pimentel de Los Rubios.
Desde las 19:00 horas, los niños y niñas podrán esperar allí la llegada de Sus Majestades disfrutando de un espectáculo infantil, convirtiendo el final del recorrido en una gran fiesta familiar.
-
Todo listo en Cruz del Humilladero para la cabalgata de Reyes
Los Reyes Magos llegarán hoy, 3 de enero, al Distrito Cruz del Humilladero, donde la cabalgata comenzará a partir de las 17:00 horas desde el CEIP Doctor Fleming; desde allí, el desfile recorrerá las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Alfambra, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y regresará a Cruz del Humilladero.
-
Cambio de hora del pasacalles de la Guardia Real en San Pedro Alcántara
Se produce un cambio de horario en el Pasacalles de la Guardia Real de Sus Majestades los Reyes Magos en San Pedro Alcántara, que finalmente se celebrará este sábado 3 de enero a partir de las 16:00 horas.
-
Cártama suspende la Cabalgata de El Sexmo
La Cabalgata de Reyes Magos de la barriada de El Sexmo queda suspendida debido al aviso naranja por fuertes lluvias previsto para el día 4 de enero; ante las adversas previsiones meteorológicas, que anuncian precipitaciones intensas durante esa jornada, el Ayuntamiento de Cártama ha comunicado a la población la cancelación de este evento.
-
Casabermeja aplaza su cabalgata al lunes 5
Debido a la previsión meteorológica de lluvia para el domingo 4 de enero, la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos se aplaza al lunes 5 de enero, manteniéndose el horario previsto de 16:00 horas. Según han informado desde el Ayuntamiento, si la meteorología lo permite, la Cabalgata se celebrará de manera tradicional por las calles del pueblo.
En caso de lluvia, la celebración se trasladará al Pabellón Cubierto, donde Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los más pequeños en un ambiente festivo y acogedor.
-
Alhaurín el Grande celebra su tradicional recepción real
Este fin de semana, los días 3 y 4 de enero, el Teatro Municipal Antonio Gala acogerá la tradicional recepción real, en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recogerán en persona las cartas de los niños y niñas del municipio, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas; además, el día 5 de enero, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se celebrará la cabalgata de Reyes Magos, que este año volverá a repartir caramelos sin gluten y contará con una zona inclusiva.
-
Alhaurín de la Torre mantiene su cabalgata el día 5 "con posibilidad de cambios"
Un total de 22 carrozas acompañarán a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en su llegada a Alhaurín de la Torre en la Cabalgata prevista para este próximo lunes, 5 de enero. En principio, la salida está fijada para las cinco de la tarde desde el Pabellón Blas Infante, con posibilidad de cambios conforme avancen las previsiones de lluvia. El pasacalles del Heraldo previsto para este domingo 4 sí se ha cancelado por el elevado riesgo de precipitaciones.
-
Cártama mantiene su cabalgata de Reyes el día 5 de enero
Cártama mantiene su Gran Cabalgata, que tendrá lugar el día 5 de enero y que recorrerá Cártama Pueblo y Estación de Cártama. Asimismo, también habrá cabalgata en El Sexmo (día 4 de enero).
Desde el Consistorio se informa que estos eventos pueden sufrir modificaciones si la situación meteorológica lo requiere. “Estamos muy pendientes de cómo va evolucionando el tiempo”, ha manifestado el alcalde del municipio, Jorge Gallardo, quien ha querido invitar a toda la población cartameña a acompañar a Sus Majestades en su recorrido por la localidad y “a disfrutar del gran desfile que hemos organizado”.
La Cabalgata arrancará a las 16.30 horas con la llegada de los Reyes Magos a Estación de Cártama.
-
Benalmádena modifica sus fiestas infantiles del Cartero Real
Las tradicionales fiestas infantiles del Cartero Real se celebrarán los días 3 y 4 de enero, en horario de 11:00 a 15:00 horas. Este año cambiarán de ubicación debido a la previsión de lluvias.
Así, el sábado 3 de enero tendrá lugar en el pabellón deportivo del IES Poetas Andaluces, mientras que, para el domingo, 4 de enero, estas se desarrollarán en el polideportivo Ramón Rico.
Estas jornadas estarán repletas de actividades para toda la familia, con la visita del Cartero Real y la entrega de cartas, talleres infantiles, una gran nevada artificial, espectáculos de magia, juegos gigantes y un gran laberinto navideño.
El lunes 5 de enero llegará el día más especial para los más pequeños de Benalmádena con la celebración de las dos grandes Cabalgatas de los Reyes Magos. La jornada comenzará a primera hora de la mañana con la tradicional llegada de Sus Majestades en barco al Puerto Deportivo, prevista en torno a las 10:00 horas.
Ya por la tarde, tendrá lugar la Gran Cabalgata de Benalmádena Pueblo, que partirá por primera vez desde la Estupa Budista a partir de las 15:00 horas.