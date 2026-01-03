Última hora de las Cabalgatas de Reyes en Málaga, en directo | Los barrios de la capital adelantan sus pasacalles

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente están a punto de llegar a Málaga. Desde este 3 de enero y hasta el lunes 5, los grandes municipios y pueblos de la provincia comienzan a celebrar sus pasacalles y cabalgatas.

Sin embargo, el día y la hora de salida se están modificando en varios casos en función de la meteorología, con aviso amarillo por lluvias este domingo 4 de enero.

Esta previsión ha puesto en alerta a todas las localidades que celebran cada año una Cabalgata para dar la bienvenida a los Reyes Magos y repartir regalos e ilusión por todas sus calles.

Como resultado ya hay municipios que están cambiando las fechas y horarios en las que Melchor, Gaspar y Baltasar pasearán por sus calles.