Las torres de Zaha Hadid en Málaga y Tiflis: los parecidos razonables entre dos nuevos iconos urbanos

La posibilidad de que Málaga pueda presumir en unos años de una torre de viviendas de lujo firmada por el prestigioso estudio Zaha Hadid es del todo real después de que haya sido esa la propuesta elegida para ordenar la ambiciosa transformación de la última joya inmobiliaria de la capital de la Costa del Sol: la de El Bulto.

Siendo relevante este movimiento, que tiene tras de sí a Sierra Blanca Estates como promotor, es igualmente significativo el hecho de que el diseño planteado para convertir en una nueva centralidad urbana el sector de Ferrocarril del Puerto guarda no pocas semejanzas con otro de Zaha Hadid en Tiflis, la capital de Georgia.

Una simple consulta a la web del estudio internacional permite comprobar esta circunstancia. Y aunque son evidentes las diferencias, apreciables principalmente en la altura de las dos edificaciones y el volumen de construcción, las formas empleadas en los proyectos son parecidas.

Imagen del diseño de la torre de Zaha Hadid en Tiflis.

Como si se tratase del tradicional juego de las diferencias, las imágenes incorporadas a esta noticia permiten señalar claramente similitudes y variaciones.

De manera precisa, la bautizada como Torre Cityzen, en la capital de Georgia, tiene una altura de 42 plantas, siendo diseñada como una extensión vertical del nuevo parque central de la ciudad, que cuenta con 36 hectáreas de zonas verdes.

El inmueble, fijado en el sitio de la antigua sede militar de las fuerzas soviéticas en el Cáucaso central y meridional, está ubicado dentro del nuevo desarrollo del distrito Saburtalo. Viene a servir de puerta de entrada a la comunidad Cityzen, un nuevo centro cívico en el oeste de Tiflis.

Se destaca del diseño que se inspira en las ondulantes colinas que se entrecruzan con los valles fluviales que serpentean a través del ondulante paisaje urbano de Tiflis, reflejando su contexto en la intersección del urbanismo de la ciudad con sus entornos naturales.

La edificación cuenta con serie de terrazas ajardinadas que se extienden en cascada desde la torre hacia el parque, ofreciendo espacios exteriores orientados al sur para cafeterías, restaurantes y otras actividades comunitarias en las plantas inferiores.

Otra perspectiva de la torre de viviendas.

Estas terrazas se transforman a medida que la torre se eleva para servir como espacios sociales externos para cada una de las plantas superiores de oficinas. En las plantas superiores, sirven como balcones de los apartamentos residenciales con vistas panorámicas al parque y al horizonte de la ciudad.

De este modo, el diseño garantiza que cada apartamento disfrute de una excelente iluminación natural y vistas excepcionales.

Detalles de El Bulto

En el caso de la torre malagueña, las dimensiones son más acotadas. En concreto, se habla de una pieza principal, gran protagonista de la transformación de los suelos de El Bulto, de 23 plantas.

Será esta construcción la que acoja las 153 viviendas libres programadas, que se verán completadas con otras 80 VPO en otras edificaciones de nueve plantas.

Para Sierra Blanca Estates, contar con Zaha Hadid Architects "no es únicamente un símbolo de prestigio, sino una decisión estratégica que proyecta a Málaga hacia la esfera internacional del diseño y la innovación arquitectónica". "Convierte a la ciudad en un referente inmediato en el panorama global de la arquitectura contemporánea", destacaron.

A ojos de los promotores, la propuesta de Zaha Hadid "cambiará el skyline de Málaga con una pieza icónica, que atraerá miradas, talento, inversión y turismo cultural". En cuanto al diseño, indicaron que ha sido concebido con un "profundo respeto" por el entorno urbano inmediato, garantizando la preservación de las vistas traseras de las edificaciones existentes.

Por su parte, la directora del estudio Zaha Hadid, Manuela Gatto, destacó en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga que el diseño planteado en El Bulto busca generar una transición fluida, respetando la escala urbana existente, "mientras que la forma escultórica se eleva en pasos graduales, haciendo que el cambio de altura se sienta natural en lugar de abrupto".